В Ленобласти автомобилистам разрешили заправлять топливо в канистры на автозаправочных станциях, заявил председатель комитета информационной политики региона - пресс-секретарь губернатора региона Никита Донцов.

Лимит составляет до 10 литров на одну канистру стандартного объема, а некоторые торговые сети в инициативном порядке готовы заправлять до 20 литров в канистру. Условием является использование только канистр, соответствующих ГОСТу и предназначенных для хранения ГСМ.

Эта возможность появилась после обращения экономического блока областного правительства к нефтяным компаниям. Инициатива была принята в ответ на просьбы местных жителей, которым бензин нужен для работы садовой техники.