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В Ленобласти на АЗС начали заправлять в канистры по 10 литров топлива

В Ленобласти автомобилистам разрешили заправлять топливо в канистры на автозаправочных станциях, заявил председатель комитета информационной политики региона - пресс-секретарь губернатора региона Никита Донцов.

бензин
Фото: ivbg.ru.

Лимит составляет до 10 литров на одну канистру стандартного объема, а некоторые торговые сети в инициативном порядке готовы заправлять до 20 литров в канистру. Условием является использование только канистр, соответствующих ГОСТу и предназначенных для хранения ГСМ.

Эта возможность появилась после обращения экономического блока областного правительства к нефтяным компаниям. Инициатива была принята в ответ на просьбы местных жителей, которым бензин нужен для работы садовой техники.

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Теги

бензин топливо Ленобласть Канистры
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В Выборгском районе полицейский прострелил ноги пьяному водителю «КамАЗа» при задержании

Вечером 11 июля на трассе «Моховое - Ключевое» в Выборгском районе Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «КамАЗ».

Водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения, алкотестер показал 0,644 мг/л при допустимой норме 0,16 мг/л. Более того, выяснилось, что 49-летний мужчина уже был лишен водительских прав за аналогичное нарушение.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

После прохождения освидетельствования водитель попытался скрыться, убежав в лес. Во время задержания беглец оказал активное сопротивление и попытался захватить табельное оружие. На требование остановиться он не отреагировал. В результате полицейским пришлось применить табельное оружие, выстрелив по ногам водителя.

Пострадавшего госпитализировали. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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пьяный водитель стрельба Выборгский район Ленобласть

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