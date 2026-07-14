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Новости Социум

Петербуржцам предложили выбрать название для пригородного поезда до Сестрорецка

На официальном сайте РЖД продолжается голосование за название для пригородного поезда ЭП2ДМ, который курсирует между Петербургом и Сестрорецком с октября 2025 года.

Среди предложений, которые попали в финальный список для голосования, — «Грач» и «Скворец», сообщил в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Отдать свой голос за понравившееся имя можно на официальном сайте РЖД. Новый состав обещает пополнить «птичью стаю» петербургской железной дороги, где уже курсируют «Ласточки», «Сапсаны» и «Иволги».

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Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отметим, что за июнь в Ленобласти утонули восемь человек.

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утонул человек Ленобласть Кировский район

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