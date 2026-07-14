На официальном сайте РЖД продолжается голосование за название для пригородного поезда ЭП2ДМ, который курсирует между Петербургом и Сестрорецком с октября 2025 года.

Среди предложений, которые попали в финальный список для голосования, — «Грач» и «Скворец», сообщил в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Отдать свой голос за понравившееся имя можно на официальном сайте РЖД. Новый состав обещает пополнить «птичью стаю» петербургской железной дороги, где уже курсируют «Ласточки», «Сапсаны» и «Иволги».