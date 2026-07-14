РЖД временно приостановили продажу билетов на ряд поездов дальнего следования южного направления, которые будут отправляться с 30 сентября. Это связано с проведением ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре в октябре.

Изменения коснутся части поездов, следующих к курортам черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод, а также рейсов в обратном направлении. Продажа билетов будет недоступна до завершения корректировки графика движения.

В компании уточнили, что восстановление продаж ожидается в течение недели после после завершения корректировки графика движения. «РЖД» рекомендуют включить уведомления в приложении «РЖД Пассажирам», чтобы оперативно получать информацию об открытии продаж на нужные поезда. Компания приносит извинения за доставленные неудобства.