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«РЖД» временно приостановили продажу билетов на ряд поездов южного направления

РЖД временно приостановили продажу билетов на ряд поездов дальнего следования южного направления, которые будут отправляться с 30 сентября. Это связано с проведением ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре в октябре.

«РЖД» временно приостановили продажу билетов на ряд поездов южного направления - Это связано с проведением ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре в октябре.
Фото: freepik

Изменения коснутся части поездов, следующих к курортам черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод, а также рейсов в обратном направлении. Продажа билетов будет недоступна до завершения корректировки графика движения.

В компании уточнили, что восстановление продаж ожидается в течение недели после после завершения корректировки графика движения. «РЖД» рекомендуют включить уведомления в приложении «РЖД Пассажирам», чтобы оперативно получать информацию об открытии продаж на нужные поезда. Компания приносит извинения за доставленные неудобства.

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РЖД поезд юг России
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В Выборгском районе полицейский прострелил ноги пьяному водителю «КамАЗа» при задержании

Вечером 11 июля на трассе «Моховое - Ключевое» в Выборгском районе Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «КамАЗ».

Водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения, алкотестер показал 0,644 мг/л при допустимой норме 0,16 мг/л. Более того, выяснилось, что 49-летний мужчина уже был лишен водительских прав за аналогичное нарушение.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

После прохождения освидетельствования водитель попытался скрыться, убежав в лес. Во время задержания беглец оказал активное сопротивление и попытался захватить табельное оружие. На требование остановиться он не отреагировал. В результате полицейским пришлось применить табельное оружие, выстрелив по ногам водителя.

Пострадавшего госпитализировали. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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пьяный водитель стрельба Выборгский район Ленобласть

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