В Петербурге открыто движение по Невскому проспекту от площади Восстания до площади Александра Невского после ремонта.

Общая протяженность отремонтированного участка составляет полтора километра. Работы были проведены в кратчайшие сроки — чуть больше двух недель.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что Невский проспект — символ города и центр культурной и деловой жизни, и выразил удовлетворение качеством выполненных работ.

Ремонт был разделен на этапы. Первый пусковой участок от площади Восстания до Исполкомской улицы был открыт на прошлой неделе.