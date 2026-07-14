Средства ПВО с 20:00 13 июля до 8:00 14 июля перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
Дроны самолетного типа уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крымом, Башкортостаном и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее в Минобороны России заявили, что ВС РФ в ночь на 14 июля нанесли групповые удары по военным объектам киевского режима. В результате атаки были поражены военные предприятия в Киеве и цели в порту Одесской области.