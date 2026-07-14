weather 19.5°
$ 76.62
87.58

Главная / Новости / Над регионами России за ночь уничтожили 288 украинских БПЛА

Новости Главное СВО

Над регионами России за ночь уничтожили 288 украинских БПЛА

Средства ПВО с 20:00 13 июля до 8:00 14 июля перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Над регионами России за ночь уничтожили 288 украинских БПЛА - Дроны сбили над 15 регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей.
Фото: Минобороны РФ.

Дроны самолетного типа уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крымом, Башкортостаном и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВС РФ в ночь на 14 июля нанесли групповые удары по военным объектам киевского режима. В результате атаки были поражены военные предприятия в Киеве и цели в порту Одесской области.

Вам будет интересно
Мирошник: Более 300 мирных граждан пострадали от ударов ВСУ за неделю
За минувшую неделю более 300 мирных россиян пострадали от ударов ВСУ, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, в...
14.07.2026
104

Теги

БПЛА минобороны Россия
Новости Социум

В Петербурге открыли движение по обновленному Невскому проспекту

В Петербурге открыто движение по Невскому проспекту от площади Восстания до площади Александра Невского после ремонта.

Общая протяженность отремонтированного участка составляет полтора километра. Работы были проведены в кратчайшие сроки — чуть больше двух недель.

В Петербурге открыли движение по обновленному Невскому проспекту - Общая протяженность отремонтированного участка составляет полтора километра.
Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что Невский проспект — символ города и центр культурной и деловой жизни, и выразил удовлетворение качеством выполненных работ.

Ремонт был разделен на этапы. Первый пусковой участок от площади Восстания до Исполкомской улицы был открыт на прошлой неделе.

Вам будет интересно
В Петербурге из-за ремонта Литейного моста изменится схема движения
В Петербурге с 14 июля по 13 августа на Литейном мосту будут проводиться работы по ремонту дорожного полотна и трамвайных путей. В связи с этим на пер...
11.07.2026
310

Теги

невский проспект Петербург ремонт

Популярное

Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге
Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге

17:56 13.07.2026

Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер
Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер

10:26 13.07.2026

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после шторма
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после шторма

09:47 13.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться