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Новости Социум

В Петербурге открыли движение по обновленному Невскому проспекту

В Петербурге открыто движение по Невскому проспекту от площади Восстания до площади Александра Невского после ремонта.

Общая протяженность отремонтированного участка составляет полтора километра. Работы были проведены в кратчайшие сроки — чуть больше двух недель.

В Петербурге открыли движение по обновленному Невскому проспекту - Общая протяженность отремонтированного участка составляет полтора километра.
Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что Невский проспект — символ города и центр культурной и деловой жизни, и выразил удовлетворение качеством выполненных работ.

Ремонт был разделен на этапы. Первый пусковой участок от площади Восстания до Исполкомской улицы был открыт на прошлой неделе.

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Теги

невский проспект Петербург ремонт
Новости Происшествия

В Выборгском районе полицейский прострелил ноги пьяному водителю «КамАЗа» при задержании

Вечером 11 июля на трассе «Моховое - Ключевое» в Выборгском районе Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «КамАЗ».

Водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения, алкотестер показал 0,644 мг/л при допустимой норме 0,16 мг/л. Более того, выяснилось, что 49-летний мужчина уже был лишен водительских прав за аналогичное нарушение.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

После прохождения освидетельствования водитель попытался скрыться, убежав в лес. Во время задержания беглец оказал активное сопротивление и попытался захватить табельное оружие. На требование остановиться он не отреагировал. В результате полицейским пришлось применить табельное оружие, выстрелив по ногам водителя.

Пострадавшего госпитализировали. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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пьяный водитель стрельба Выборгский район Ленобласть

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