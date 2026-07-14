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ФАС предложила крупным торговым сетям ограничить наценки на школьные товары

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) направила письмо с предложением ограничить цены и наценки на школьные товары в 18 крупных торговых организаций. Это связано с сезонным повышением спроса на товары для подготовки детей к новому учебному году.

ФАС предложила крупным торговым сетям ограничить наценки на школьные товары - Речь идет о 18 ретейлерах.
Фото: magnific

В списке компаний, получивших письмо от ФАС, значатся такие торговые сети, как «Мэлон фэшн груп» и Х5, «Детский мир», «Читай город», «Леонардо», «Офисмаг», «Гулливер», «Комус», «Метро», «Стокманн», «Лента», «Ашан», «О'Кей», «Магнит», «Вкусвилл», «М.Видео», «Ситилинк» и «ДНС».

В ФАС напомнили, что начиная с 2023 года некоторые из этих сетей уже принимали на себя добровольные обязательства по ограничению наценок на школьные товары по предложению ведомства. Это позволило сделать такие товары более доступными для семей с детьми школьного возраста по всей стране.

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Затем они торопят жертву, утверждая, что нужно срочно пройти проверку, иначе переводы или счет будут заблокированы. Под предлогом «верификации» они могут попросить назвать код из СМС, подтвердить операцию или установить приложение, которое на самом деле является вредоносным.

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