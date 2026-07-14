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Новости Происшествия

В Ленобласти зафиксирован восьмикратный рост ДТП из-за выезда на встречную полосу

Запервое полугодие 2026 года число аварий, связанных с выездом на встречную полосу, выросло в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Ленобласти зафиксирован восьмикратный рост ДТП из-за выезда на встречную полосу - первое полугодие 2026 года число аварий, связанных с выездом на встречную полосу, выросло в восемь р
Фото: подготовлено GigaChat

В Ленинградской области за первые шесть месяцев 2026 года было зарегистрировано 34 аварии, случившихся в результате выезда на полосу встречного движения в запрещенных для обгона местах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД.

Для сравнения, в первом полугодии 2025 года таких происшествий было зафиксировано всего четыре. Рост числа подобных ДТП растет и в ряде других российских регионов. Аналогичные показатели аварийности наблюдаются, например, в Курской и Московской областях и Красноярском крае.

В Петербурге за отчетный период произошло семь ДТП, случившихся в результате выезда на встречную полосу в запрещенных местах. Годом ранее их было всего два.

Последствия подобных маневров часто оборачиваются трагическими последствиями. В 1,7 тысяч таких происшествий, зафиксированных по всей России, погибли 529 человек, отмечают в ГИБДД. 

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Теги

ДТП Ленинградская область ГИБДД
Новости Экономика

Взявший ипотеку в 2025 году каждый пятый россиянин будет выплачивать ее до пенсии

Порядка 20% новых ипотечных заемщиков смогут расплатиться с банками только после 70 лет.

Каждый пятый россиянин, взявший ипотеку во втором полугодии 2025 года, сможет погасить задолженность только в 70-75 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на подсчеты Банка России.

Как пишет издание, в прошлом году россияне оформили 966 тысяч ипотечных кредитов. Из них 661 тысяча пришлась на второе полугодие.

«Таким образом, около 178 тыс. заемщиков, получивших ипотеку в прошлом году, могут закрывать ее в возрасте, когда им будет за 70», — указано в материале.

Также указывается, что общая доля заемщиков, которые будут выплачивать кредит после 60 лет, еще выше. Показатель достиг почти 65% от общего объема ипотечных займов. При этом в последние годы заемщики активно брали ипотеку на 25–30 лет.

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