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На День Ленобласти запустят дополнительные автобусы между Ивангородом и Петербургом

Добраться до центра празднования 99-летия региона будет еще проще.

На День Ленобласти запустят дополнительные автобусы между Ивангородом и Петербургом - Добраться до центра празднования 99-летия региона будет еще проще.
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

На День Ленинградской области, 1 августа, для жителей и гостей запустят дополнительные автобусы между Ивангородом и Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 14 июля.

Из Ивангорода автобусы маршрута № 842 будут отправляться каждый час с 7:00 до 20:00, добавлены и вечерние рейсы в 22:00 и 23:15. В обратном направлении из Петербурга автобусы будут курсировать также ежечасно с 7:00 до 22:00.

В правительстве также напоминают, что Ивангород расположен в приграничной зоне, поэтому для посещения города гостям необходимо заранее позаботиться об оформлении соответствующего пропуска. Как его оформить, ivbg.ru рассказывал ранее.

При прохождении контроля всем участникам мероприятий при себе обязательно нужно иметь оригинал паспорта гражданина РФ.

Теги

Ивангород Петербург День рождения Ленобласти
Новости Социум

Соцфонд и Одноклассники представили афишу мероприятий Центров общения

Афиша включает более 9 тысяч событий по всей стране.

Соцфонд России и Одноклассники запустили афишу мероприятий Центров общения старшего поколения (ЦОСП). Программа мероприятий доступна пользователям социальной сети во всех регионах страны. 

Центры общения для возрастных людей начали запускать в 2022 году в зданиях, освободившихся после объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). С тех пор проект стал всероссийским. Сегодня в 88 субъектах страны работают уже 999 таких учреждений.

Сотрудники центров обучают гостей компьютерной и финансовой грамотности, организуют консультации по защите от мошенничества и управлению личными финансами, экскурсии, творческие мастерские, литературные вечера и другие мероприятия для активной и насыщенной жизни. Теперь узнать обо всех событиях можно и в Одноклассниках.

«Центры общения старшего поколения, которые мы создаем в рамках нацпроекта «Семья», помогают нашему «серебряному» поколению оставаться активными, здоровыми и социально вовлеченными. Благодаря афише в Одноклассниках люди старшего возраста всегда будут в курсе событий в своем регионе и смогут легко записаться на понравившееся мероприятие. Это еще один удобный и современный канал, который мы открываем для старшего поколения», — рассказал глава Социального фонда России Сергей Чирков.

Теги

Социальная сеть «Одноклассники» социальный фонд России

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