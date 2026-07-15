Минюст России опубликовал для общественного обсуждения законопроект о переходе с бумажного на реестровую модель предоставления услуг ЗАГС.
Предлагается ввести возможность получения всех документов о регистрации актов гражданского состояния в электронной форме.
В настоящее время при регистрации акта гражданского состояния, например, рождения ребенка или заключения брака, заявителю выдаются бумажные гербовые свидетельства. Законопроект предлагает возможность выбора: получать документ в электронном виде или на бумаге. При этом бумажное свидетельство о рождении останется обязательным, так как оно удостоверяет личность ребенка до 14 лет.
Нововведение может сократить временные и финансовые затраты граждан при обращении в ЗАГС, а также избавит от необходимости хранить и носить с собой бумажные свидетельства.