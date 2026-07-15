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Минюст предложил отказаться от бумажных свидетельств о браке

Минюст России опубликовал для общественного обсуждения законопроект о переходе с бумажного на реестровую модель предоставления услуг ЗАГС.

Предлагается ввести возможность получения всех документов о регистрации актов гражданского состояния в электронной форме.

Минюст предложил отказаться от бумажных свидетельств о браке - Предлагается ввести возможность получения всех документов о регистрации актов гражданского состояния
Фото: ivbg.ru

В настоящее время при регистрации акта гражданского состояния, например, рождения ребенка или заключения брака, заявителю выдаются бумажные гербовые свидетельства. Законопроект предлагает возможность выбора: получать документ в электронном виде или на бумаге. При этом бумажное свидетельство о рождении останется обязательным, так как оно удостоверяет личность ребенка до 14 лет.

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15.07.2026
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Нововведение может сократить временные и финансовые затраты граждан при обращении в ЗАГС, а также избавит от необходимости хранить и носить с собой бумажные свидетельства.

Теги

Минюст ЗАГС Электронные документы
Новости Социум

По программе «Земский учитель» в школы Ленобласти в сентябре придут 18 новых педагогов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о ходе реализации программы «Земский учитель» в 2026 году. С сентября в образовательные учреждения региона приступят к работе 18 новых педагогов, прошедших конкурсный отбор. 

В 2026 году педагоги будут направлены в школы 12 муниципальных образований, включая Волховский, Всеволожский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский районы и Гатчинский округ. Переезд педагогов запланирован на август.

«Читаю эти судьбы и радуюсь. У них складывается жизнь не только у школьной доски, но и за пределами работы. Школа, в свою очередь, получила первоклассные кадры, а дети – любимого наставника и горящие глаза к знаниям. Вот так — в связке человека и региона — и должна работать программа «Земский учитель»», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор 47 региона также пригласил педагогов со всей страны: «Мы открыты для учителей со всей страны. Приезжайте — здесь вас ждут не просто рабочие места, а новые возможности и признание».

Программа «Земский учитель» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» в Ленинградской области с 2020 года. Победители программы получают служебное жилье и единовременную выплату 1 млн рублей. Всего с момента запуска программы в Ленинградскую область переехали и трудоустроились 37 учителей.

Теги

Ленобласть Земский учитель

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