Во Всеволожске Ленобласти задержан 16-летний подросток, подозреваемый в поджоге служебной машины Госавтоинспекции.
Инцидент произошел 13 июля в переулке Вахрушева. Предварительное, подросток перелез через забор, облил машину горючим и поджег. Ему удалось скрыться тем же путем. Автомобиль полностью выгорел, пишет 47news.
Предварительно, юноша стал жертвой телефонных мошенников - они пугали несовершеннолетнего проблемами родителей, в разговорах упоминалось якобы возбужденное уголовное дело о госизмене. Собеседники представлялись сотрудниками ФСБ.