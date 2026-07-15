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Новости Происшествия

Подросток поджег машину ГАИ во Всеволожске

Во Всеволожске Ленобласти задержан 16-летний подросток, подозреваемый в поджоге служебной машины Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 13 июля в переулке Вахрушева. Предварительное, подросток перелез через забор, облил машину горючим и поджег. Ему удалось скрыться тем же путем. Автомобиль полностью выгорел, пишет 47news.

Предварительно, юноша стал жертвой телефонных мошенников - они пугали несовершеннолетнего проблемами родителей, в разговорах упоминалось якобы возбужденное уголовное дело о госизмене. Собеседники представлялись сотрудниками ФСБ.

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13.07.2026
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Теги

поджог Всеволожск автомобиль ГАИ Ленобласть
Новости Происшествия

У признанной невменяемой петербурженки забрали иномарку после наезда на инспектора ДПС. Машину передали в зону СВО

Автомобиль 37-летней жительницы Петербурга, признанной невменяемой после наезда на сотрудника ДПС, по решению суда передали Минобороны для нужд СВО. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Инцидент произошел летом 2022 года на улице Кораблестроителей. Инспекторы остановили Renault без госномеров. Когда женщину попытались доставить в отдел полиции для разбирательства, она заблокировалась в машине, а затем наехала на одного из сотрудников. После этого женщина попыталась скрыться, но ее вскоре задержали.

Действия петербурженки квалифицировали по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Однако психиатрическая экспертиза установила, что женщина страдает параноидной шизофренией и в момент происшествия не осознавала характер своих действий.

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15.07.2026
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Суд освободил ее от уголовной ответственности, назначив принудительное лечение. Автомобиль Renault Sandero 2019 года выпуска был конфискован и передан Минобороны РФ.

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