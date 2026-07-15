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Для души Новости

Лось напугал кабанов с полосатыми поросятами в лесу Всеволожского района

Во Всеволожском районе Ленобласти лесной великан невольно устроил переполох среди кабанов с потомством. Неожиданную встречу животных запечатлела видеоловушка биолога Павла Глазкова.

По словам биолога, зрение у кабанов и лосей развито не лучшим образом, поэтому ориентируются они в основном на слух. Судя по записи, лось и сам не ожидал встречи с соседями по лесу.

Видео: биолог Павел Глазков.

По данным комитета по охране животного мира Ленобласти, в регионе обитают более 26 тысяч лосей и около 1,5 тысячи кабанов.

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Теги

лось Кабаны Всеволожский район Ленобласть Павел Глазков
Новости Происшествия

Подросток поджег машину ГАИ во Всеволожске

Во Всеволожске Ленобласти задержан 16-летний подросток, подозреваемый в поджоге служебной машины Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 13 июля в переулке Вахрушева. Предварительное, подросток перелез через забор, облил машину горючим и поджег. Ему удалось скрыться тем же путем. Автомобиль полностью выгорел, пишет 47news.

Предварительно, юноша стал жертвой телефонных мошенников - они пугали несовершеннолетнего проблемами родителей, в разговорах упоминалось якобы возбужденное уголовное дело о госизмене. Собеседники представлялись сотрудниками ФСБ.

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Теги

поджог Всеволожск автомобиль ГАИ Ленобласть

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