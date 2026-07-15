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Новости Происшествия

Свидание с жительницей Петербурга закончилось для мужчины ограблением и съемкой

Женщину задержали по подозрению в соучастии в разбойном нападении на мужчину в гостинице Санкт-Петербурга.

По данным полиции, пострадавший познакомился с 32-летней петербурженкой в мессенджере и пригласил ее в номер гостиницы на Курской улице. Встреча состоялась 7 июля. Около 06:00 в номер ворвались двое мужчин, которые избили постояльца и, угрожая ножом, похитили деньги и парфюм.

Женщина в это время снимала происходящее на телефон. По версии следствия, она организовала встречу и действовала совместно с нападавшими.

Подозреваемую задержали 13 июля возле дома на Октябрьской набережной. Ранее по этому делу арестовали двоих жителей Северного Кавказа. В отношении женщины завели уголовное дело по статье «Разбой».  

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По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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