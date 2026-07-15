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Эвакуатор въехал в мусоровоз на ЗСД в Петербурге. Водитель погиб

Водитель эвакуатора погиб в ДТП на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге 15 июля около 13:30.

По предварительным данным, эвакуатор въехал в остановившийся впереди мусоровоз МАЗ. Водитель эвакуатора скончался на месте от полученных травм. Его личность устанавливается.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Теги

Санкт-Петербург ДТП ЗСД
Новости Социум Главное

В Кудрово и Новосергиевке борются с борщевиком

Жители Кудрово пожаловались на разрастание борщевика в Заневском городском поселении. Опасное растение обнаружили в жилых районах, возле пешеходных зон и реки Оккервиль. По словам местных жителей, из-за борщевика приходится внимательнее выбирать места для прогулок с детьми и домашними животными. На месте побывала корреспондент ЛенТВ24 Елизавета Бабенко.

Сотрудники садово-паркового хозяйства ежедневно очищают муниципальные территории. Возле реки запрещено использовать химикаты, поэтому растения приходится выкапывать вручную вместе с корнями. В работах участвуют 24 сотрудника. При этом значительная часть земель находится в собственности или аренде у частных лиц, которые должны самостоятельно уничтожать борщевик.

При выявлении нарушений администрация составляет протоколы. По словам представителей поселения, с мая оформили 95 протоколов. Максимальный штраф составляет 50 тысяч рублей.

В администрации Всеволожского района сообщили, что к концу июня в Заневском городском поселении составили 51 протокол на общую сумму 33 тысячи рублей и вынесли 11 предупреждений.

Заросли борщевика также обнаружили в соседней деревне Новосергиевка. Для борьбы с опасным растением начали использовать роботизированные газонокосилки. Первую смену такая техника отработала в Тосненском районе. За одну смену машина может обработать от 20 до 25 соток. Скошенную траву она измельчает, после чего участок можно использовать для посадки других растений.

«Смотрим, если это муниципальная территория, то своими силами ликвидируем очаг произрастания борщевика, и также мы принимаем это сообщение по всему району, у всех жителей и передаем коллегам в поселения для отработки. Есть случаи, когда эта земля частная, тогда уже работают коллеги, выдают предписания, как и предполагается законодательством. Не раз обращались к нашим уважаемым жителям района на предмет того, чтобы свои земельные участки приводили в порядок», – рассказал глава администрации Тосненского района Михаил Носов

В Тосненском районе также запустили чат-бот, через который жители могут отправить фотографию зарослей и координаты участка. Информацию проверят, после чего борщевик ликвидируют или выдадут предписание собственнику земли.

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Теги

Кудрово Новосергиевка борщевик Ленинградская область

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