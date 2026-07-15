В Ленинградской области заключено обновленное соглашение о взаимодействии между комитетом образования и комитетом по труду и занятости населения.

Документ, подписанный сегодня, направлен на создание системы профориентации и трудоустройства студентов, выпускников и молодых специалистов по модели «СПО/вуз — предприятие». Предыдущая версия соглашения также действовала, однако новая редакция существенно упрощает переход студентов на реальные рабочие места.

Вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин подчеркнул, что это отличный старт для решения кадровых задач экономики региона. Важно сфокусироваться на местных соискателях — тех, кто родился в Ленинградской области, чтобы люди могли работать рядом с домом, не уезжая в другие субъекты. Карьерный трек, по его словам, необходимо выстраивать с первого курса, направляя студентов на практику на предприятия региона.

В настоящее время в Ленобласти открыто 193 тысячи вакансий, при этом через Кадровый центр работу ищут 5,6 тысячи человек. С начала года центр занятости провёл для студентов уже более 50 мероприятий, посвящённых знакомству с рынком труда.

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Напомним, что все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Консультанты Кадрового центра помогут составить качественное резюме, предоставят советы по подготовке к собеседованию, поделятся методами самопрезентации, формирования делового имиджа и планирования карьеры. Записаться на консультацию можно по телефону 8 800 350-47-47. Контакты филиалов на сайте.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда.