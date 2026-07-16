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Молодой человек распылили газ в лицо оппоненту в Кировске

Жителя Кировска задержали за распыление газа в лицо молодому человеку во время конфликта. Ссора произошла ранним утром 13 июля возле дома № 28 на Новой улице.

Молодой человек распылили газ в лицо оппоненту в Кировске - Жителя Кировска задержали за распыление газа в лицо молодому человеку во время конфликта. Ссора прои
Фото: ГУ МВД

По предварительным данным, 18-летний молодой человек распылил газ из баллончика в лицо 19-летнему оппоненту, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили в удовлетворительном состоянии.

Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался житель Кировска. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве.  

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Кировск
Новости Социум

Молодые россияне стала все чаще жаловаться на синдром «смартфонной кисти»

В России выросло число молодых пациентов с болью и онемением в руках из-за длительного использования смартфонов. Чаще всего с такими жалобами обращаются люди в возрасте от 18 до 35 лет.

По словам врачей, продолжительное удерживание телефона увеличивает нагрузку на сухожилия и связки кисти. Постоянные однообразные движения могут привести к воспалению сухожилий, сдавливанию нервов и ускоренному износу суставов.

Среди основных симптомов специалисты называют боль у основания большого пальца и в запястье, покалывание, онемение пальцев, скованность движений, хруст, щелчки и быструю усталость кисти.

Для снижения риска развития «смартфонной кисти» рекомендуется менять руку каждые 20-30 минут и не удерживать устройство на мизинце. Также врач советует пользоваться голосовым вводом или печатать двумя руками.

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