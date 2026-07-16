Жителя Кировска задержали за распыление газа в лицо молодому человеку во время конфликта. Ссора произошла ранним утром 13 июля возле дома № 28 на Новой улице.
По предварительным данным, 18-летний молодой человек распылил газ из баллончика в лицо 19-летнему оппоненту, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили в удовлетворительном состоянии.
Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался житель Кировска. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве.