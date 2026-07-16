С начала 2026 года выполнено 458 видов работ, причем ключевая особенность текущего этапа — масштабная подготовительная база: 340 видов работ пришлось на разработку проектной документации.

Непосредственно строительно-монтажные работы уже завершены в 69 домах, где выполнено 118 видов работ. Особое внимание уделяется безопасности и комфорту: отремонтировано 44 лифта, обновлено 38 внутридомовых инженерных систем, отремонтированы 22 крыши, 5 фасадов, 5 фундаментов и 4 подвальных помещения. Как подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Денис Беляев, фонд капитального ремонта сочетает стратегическое проектирование с реальным обновлением домов.

«Каждый отремонтированный объект — это не просто цифра в отчёте, а безопасность и уют для сотен семей. Работа продолжается во всех районах с тем же высоким темпом», — отметил Беляев.

Вам будет интересно В Ленобласти продолжается капремонт лифтов: уже обновлено 13 подъёмников в восьми домах В Ленинградской области программа капитального ремонта лифтового оборудования набирает обороты. Как сообщил председатель комитета по жилищно-коммуналь...

Напомним, что жители Ленобласти могут контролировать работу по своему дому через приложение «Госуслуги. Дом», которое значительно экономит время и упрощает взаимодействие не только с коммунальными службами, но и управляющими компаниями. В приложении можно: изучать отчеты по доходам и расходам УК, направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и Госжилнадзор. Для оплаты необходимо в разделе «Оплата» нажать на платежный документ. Откроется экран просмотра деталей поставщика услуг.