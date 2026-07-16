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Новости Социум

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Ленобласти набирает обороты

С начала 2026 года выполнено 458 видов работ, причем ключевая особенность текущего этапа — масштабная подготовительная база: 340 видов работ пришлось на разработку проектной документации. 

Непосредственно строительно-монтажные работы уже завершены в 69 домах, где выполнено 118 видов работ. Особое внимание уделяется безопасности и комфорту: отремонтировано 44 лифта, обновлено 38 внутридомовых инженерных систем, отремонтированы 22 крыши, 5 фасадов, 5 фундаментов и 4 подвальных помещения. Как подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Денис Беляев, фонд капитального ремонта сочетает стратегическое проектирование с реальным обновлением домов.

«Каждый отремонтированный объект — это не просто цифра в отчёте, а безопасность и уют для сотен семей. Работа продолжается во всех районах с тем же высоким темпом», — отметил Беляев.

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Напомним, что жители Ленобласти могут контролировать работу по своему дому через приложение «Госуслуги. Дом», которое значительно экономит время и упрощает взаимодействие не только с коммунальными службами, но и управляющими компаниями. В приложении можно: изучать отчеты по доходам и расходам УК, направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и Госжилнадзор. Для оплаты необходимо в разделе «Оплата» нажать на платежный документ. Откроется экран просмотра деталей поставщика услуг.

Теги

Ленобласть капремонт Капремонт в Ленобласти Денис Беляев
Новости Социум

Молодые россияне стала все чаще жаловаться на синдром «смартфонной кисти»

В России выросло число молодых пациентов с болью и онемением в руках из-за длительного использования смартфонов. Чаще всего с такими жалобами обращаются люди в возрасте от 18 до 35 лет.

По словам врачей, продолжительное удерживание телефона увеличивает нагрузку на сухожилия и связки кисти. Постоянные однообразные движения могут привести к воспалению сухожилий, сдавливанию нервов и ускоренному износу суставов.

Среди основных симптомов специалисты называют боль у основания большого пальца и в запястье, покалывание, онемение пальцев, скованность движений, хруст, щелчки и быструю усталость кисти.

Для снижения риска развития «смартфонной кисти» рекомендуется менять руку каждые 20-30 минут и не удерживать устройство на мизинце. Также врач советует пользоваться голосовым вводом или печатать двумя руками.

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