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Дело о двойном убийстве возле озера в Лодейном Поле направили в суд спустя 13 лет

суд
Фото: pxhere

Дело об убийстве двух мужчин в Лодейном Поле спустя 13 лет направили в суд. Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, обвиняемым по делу проходит 35-летний мужчина.

По версии следствия, в начале января 2012 года он вместе с сообщником убил двух жителей Лодейного Поля. Один из нападавших стрелял в потерпевших из пистолета Макарова, а второй наносил удары ножом и киянкой.

После преступления злоумышленники выбросили оружие в реку Свирь и скрылись. Тела погибших обнаружили в озере вечером 3 января. Кроме того, фигуранту вменяют кражу имущества в 2019 году и хищение более 1,7 миллиона рублей со счета потерпевшего в 2024 году.

Расследование продолжалось несколько лет. За это время правоохранители задерживали нескольких человек. В декабре 2025 года под стражу заключили двоих местных жителей в возрасте 47 и 48 лет.

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Лодейное Поле Ленинградская область
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В Тосненском районе открылся новый производственно-складской комплекс

В поселке Красный Бор состоялось открытие нового производственно-складского комплекса, построенного Управляющей компанией «КАРВИЛЬ», которое посетил глава 47 региона Александр Дрозденко

В Тосненском районе открылся новый производственно-складской комплекс - В поселке Красный Бор состоялось открытие нового производственно-складского комплекса, построенного
Фото: Правительство Ленинградской области

Объект возведен в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и ООО «Элис», которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Комплекс будет использоваться для хранения и сборки автомобильных компонентов – стартеров, генераторов, вентиляторов охлаждения и их управляющих блоков. УК «КАРВИЛЬ» обеспечит поставки более 30 тысяч наименований автозапчастей и автокомпонентов по всей территории России.

Александр Дрозденко, принявший участие в церемонии открытия, отметил, что в условиях санкционных ограничений и логистических трудностей подобные комплексы становятся серьезной базой для дальнейшего развития отечественного автопрома. 

«Мы и дальше будем поддерживать тех, кто работает на экономику страны и Ленинградской области», – подчеркнул глава региона.

Проект находится на сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области.

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Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта. 

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Александр Дрозденко Красный бор

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