Дело об убийстве двух мужчин в Лодейном Поле спустя 13 лет направили в суд. Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, обвиняемым по делу проходит 35-летний мужчина.

По версии следствия, в начале января 2012 года он вместе с сообщником убил двух жителей Лодейного Поля. Один из нападавших стрелял в потерпевших из пистолета Макарова, а второй наносил удары ножом и киянкой.

После преступления злоумышленники выбросили оружие в реку Свирь и скрылись. Тела погибших обнаружили в озере вечером 3 января. Кроме того, фигуранту вменяют кражу имущества в 2019 году и хищение более 1,7 миллиона рублей со счета потерпевшего в 2024 году.

Расследование продолжалось несколько лет. За это время правоохранители задерживали нескольких человек. В декабре 2025 года под стражу заключили двоих местных жителей в возрасте 47 и 48 лет.