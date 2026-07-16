Центры занятости населения и филиал Центра соцзащиты будут функционировать в одном месте.
В Сланцах до конца лета откроют Центр занятости населения и филиал Центра социальной защиты на базе нового офисного здания на улице Кирова. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Здесь есть пространства для личных консультаций, цифровых сервисов и групповых занятий, кабинет психолога и детский уголок. Для работодателей центр станет местом, где можно быстрее найти нужных специалистов и оперативно закрывать вакансии. А для соискателей — надежным источником поддержки и информации», — рассказал глава региона.