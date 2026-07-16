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Новости Социум

В Сланцах запускают новый центр социальных услуг

Центры занятости населения и филиал Центра соцзащиты будут функционировать в одном месте.

В Сланцах запускают новый центр социальных услуг - Центры занятости населения и филиал Центра соцзащиты будут функционировать в одном месте.
Фото: Александр Дрозденко/ Мах

В Сланцах до конца лета откроют Центр занятости населения и филиал Центра социальной защиты на базе нового офисного здания на улице Кирова. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Здесь есть пространства для личных консультаций, цифровых сервисов и групповых занятий, кабинет психолога и детский уголок. Для работодателей центр станет местом, где можно быстрее найти нужных специалистов и оперативно закрывать вакансии. А для соискателей — надежным источником поддержки и информации», — рассказал глава региона.

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16.07.2026
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Теги

Сланцы Александр Дрозденко
Новости Социум

Молодые россияне стала все чаще жаловаться на синдром «смартфонной кисти»

В России выросло число молодых пациентов с болью и онемением в руках из-за длительного использования смартфонов. Чаще всего с такими жалобами обращаются люди в возрасте от 18 до 35 лет.

По словам врачей, продолжительное удерживание телефона увеличивает нагрузку на сухожилия и связки кисти. Постоянные однообразные движения могут привести к воспалению сухожилий, сдавливанию нервов и ускоренному износу суставов.

Среди основных симптомов специалисты называют боль у основания большого пальца и в запястье, покалывание, онемение пальцев, скованность движений, хруст, щелчки и быструю усталость кисти.

Для снижения риска развития «смартфонной кисти» рекомендуется менять руку каждые 20-30 минут и не удерживать устройство на мизинце. Также врач советует пользоваться голосовым вводом или печатать двумя руками.

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