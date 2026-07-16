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Новости Социум

На Мурманском шоссе остановили грузовик с подозрительным мусором

Инспекторы Эконадзора и Экомилиции совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели рейд на Мурманском шоссе. Целью проверки было выявление случаев незаконной транспортировки отходов.

На Мурманском шоссе остановили грузовик с подозрительным мусором - У водителя отсутствовали необходимые сопроводительные документы.
Фото: администрация Ленобласти.

В ходе мероприятия был остановлен грузовик с подозрительным грузом. В кузове машины находились мешки со строительным мусором, грунт с посторонними включениями и деревянные конструкции, оставшиеся после демонтажа зданий. При этом у водителя отсутствовали необходимые сопроводительные документы.

Автомобиль с грузом отправлен на спецстоянку.

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грузовик эконадзор экомилиция
Новости Социум

Молодые россияне стала все чаще жаловаться на синдром «смартфонной кисти»

В России выросло число молодых пациентов с болью и онемением в руках из-за длительного использования смартфонов. Чаще всего с такими жалобами обращаются люди в возрасте от 18 до 35 лет.

По словам врачей, продолжительное удерживание телефона увеличивает нагрузку на сухожилия и связки кисти. Постоянные однообразные движения могут привести к воспалению сухожилий, сдавливанию нервов и ускоренному износу суставов.

Среди основных симптомов специалисты называют боль у основания большого пальца и в запястье, покалывание, онемение пальцев, скованность движений, хруст, щелчки и быструю усталость кисти.

Для снижения риска развития «смартфонной кисти» рекомендуется менять руку каждые 20-30 минут и не удерживать устройство на мизинце. Также врач советует пользоваться голосовым вводом или печатать двумя руками.

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