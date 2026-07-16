Инспекторы Эконадзора и Экомилиции совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели рейд на Мурманском шоссе. Целью проверки было выявление случаев незаконной транспортировки отходов.
В ходе мероприятия был остановлен грузовик с подозрительным грузом. В кузове машины находились мешки со строительным мусором, грунт с посторонними включениями и деревянные конструкции, оставшиеся после демонтажа зданий. При этом у водителя отсутствовали необходимые сопроводительные документы.
Автомобиль с грузом отправлен на спецстоянку.