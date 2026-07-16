Специалисты Дирекции ООПТ Ленобласти активно занимаются ремонтом инфраструктуры на экологических маршрутах.

Уже обновлены два мостовых перехода в заказнике «Лисинский». В ближайшие дни запланирован ремонт еще одного объекта. Кроме того, специалисты обновили экологические щиты и информационные аншлаги на территории памятника природы «Озеро Красное». Ремонтные работы продолжаются в заказниках «Кивипарк» и «Гряда Вярямянселькя», а также идет восстановление указателей в заказнике «Ореховский».

Планируется, что ремонтные работы будут проведены на Колтушских высотах, в заказниках «Коккоревский» и «Раковые озера», а также на территории памятника природы «Бухта Желтая».

Все желающие могут подать заявку на ремонт объектов инфраструктуры. Для этого можно написать на электронную почту help@ooptlo.ru, отправить личное сообщение в группу Дирекции ООПТ ВКонтакте или позвонить по телефону горячей линии +7 921 636-69-39.