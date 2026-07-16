Предмет будет изучаться только в 9-11 классах. Несмотря на это, экзамен по нему останется.

В России не обсуждается отказ от ЕГЭ по обществознанию. Этот предмет по-прежнему необходим при поступлении в вузы по ряду специальностей, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев

«Нет, не обсуждается отказ от сдачи (ЕГЭ по обществознанию), потому что ряд специальностей, например, юриспруденция, право - там обществознание является одним из таких базовых предметов, который им нужен», — отметил Музаев

Ранее стало известно, что с нового учебного года обществознание будет преподаваться только с 9 по 11 классы.