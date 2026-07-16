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В России не станут отказываться от ЕГЭ по обществознанию — Рособрнадзор

Предмет будет изучаться только в 9-11 классах. Несмотря на это, экзамен по нему останется.

В России не обсуждается отказ от ЕГЭ по обществознанию. Этот предмет по-прежнему необходим при поступлении в вузы по ряду специальностей, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев

«Нет, не обсуждается отказ от сдачи (ЕГЭ по обществознанию), потому что ряд специальностей, например, юриспруденция, право - там обществознание является одним из таких базовых предметов, который им нужен», — отметил Музаев

Ранее стало известно, что с нового учебного года обществознание будет преподаваться только с 9 по 11 классы.

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Назван дешевеющий 6 месяцев подряд товар в России

Шоколад в российских магазинах дешевеет с января.

В России шоколад падает в цене шесть месяцев подряд, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. С начала текущего года стоимость килограмма продукции снизилась на 2%.

Так, если в январе шоколад стоил 1554 рубля, то сейчас его цена составляет 1527 рублей.

Эксперты отмечают, что падение стоимости шоколада связано со снижением мировых цен на какао-бобы. С начала года они упали на 16,3%.

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