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Новости Происшествия

Возле рынка в Красном Селе стреляли из-за разгрузки коробок

Мужчина выстрелил из травматического пистолета во время конфликта возле рынка Массальского в Красном Селе утром 16 июля.

По предварительным данным, один из мужчин задел коробками автомобиль другого. Владелец машины после этого выстрелил из травматического пистолета. Пострадавших в результате стрельбы нет.

Одного из участников конфликта доставили в отдел полиции По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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красное село
Новости Происшествия

Жилой дом во Всеволожске выгорел дотла из-за плохой дороги

Пожарные не смогли вовремя добраться до места происшествия, из-за чего жилое здание было полностью уничтожено. Глава СК РФ взял ситуацию на контроль.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту отсутствия подъездных дорог к жилому кварталу во Всеволожске, где в том числе проживают  многодетные семьи. В мае этого года здесь дотла сгорел дом из-за того, что пожарные не смогли вовремя добраться до места ЧП.

«В 2019 году заявительнице в числе других граждан льготной категории предоставлен земельный участок в переулке Семейном в городе Всеволожске для индивидуального жилищного строительства. Несмотря на возведение домовладений, до настоящего времени подъездные пути к ним не оборудованы, грунтовая дорога регулярно размывается», — указано в сообщении.

Отсутствие нормальных подъездных путей привело к трагическим последствиям. В мае этого года из-за невозможности проезда спецтехники пожарная бригада не успела вовремя прибыть на место возгорания. В результате дом был полностью уничтожен огнем. 

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК предоставить доклад о ходе расследования, а также принять меры для защиты прав многодетных семей.

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Фото на миниатюре: СК РФ

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