Также решается вопрос о передаче уголовного дела Следственному комитету.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с вооруженным конфликтом в одном из кафе города Всеволожска Ленинградской области.
Инцидент произошел 12 июля. Между двумя мужчинами возникла словесная перепалка, которая быстро переросла в открытый конфликт. В ходе ссоры 53-летний предприниматель, владеющий кафе, применил травматическое оружие, прострелив ногу 39-летнему посетителю. Сейчас подозреваемый задержан, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Кроме того, СК РФ инициировал передачу материалов дела из органов МВД в производство регионального следственного управления.
Фото: СК РФ