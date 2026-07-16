Также решается вопрос о передаче уголовного дела Следственному комитету.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с вооруженным конфликтом в одном из кафе города Всеволожска Ленинградской области.

Инцидент произошел 12 июля. Между двумя мужчинами возникла словесная перепалка, которая быстро переросла в открытый конфликт. В ходе ссоры 53-летний предприниматель, владеющий кафе, применил травматическое оружие, прострелив ногу 39-летнему посетителю. Сейчас подозреваемый задержан, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Кроме того, СК РФ инициировал передачу материалов дела из органов МВД в производство регионального следственного управления.

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Фото: СК РФ