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Глава СК РФ запросил доклад по делу о стрельбе в одном из кафе Всеволожска

Также решается вопрос о передаче уголовного дела Следственному комитету.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с вооруженным конфликтом в одном из кафе города Всеволожска Ленинградской области.

Инцидент произошел 12 июля. Между двумя мужчинами возникла словесная перепалка, которая быстро переросла в открытый конфликт. В ходе ссоры 53-летний предприниматель, владеющий кафе, применил травматическое оружие, прострелив ногу 39-летнему посетителю. Сейчас подозреваемый задержан, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Кроме того, СК РФ инициировал передачу материалов дела из органов МВД в производство регионального следственного управления. 

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Фото: СК РФ

Теги

Всеволожск перестрелка Александр Бастрыкин
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Свыше 6 тысяч выпускников Ленобласти сдали ЕГЭ в 2026 году

Выпускники региона в этом году улучшили показатели на ЕГЭ по ряду предметов.

В Ленинградской области подвели итоги основного периода сдачи ЕГЭ-2026. Об успехах учащихся 16 июля рассказал первый зампредседателя комитета общего и профессионального образования региона Антон Горшков в ходе пресс-конференции ТАСС.

Экзаменационная кампания в 47-м регионе завершилась 9 июля. По данным комитета, 59 выпускников смогли добиться максимального результата в 100 баллов, еще семь ребят отличились при сдаче нескольких предметов.

Также в регионе зафиксировали повышение среднего балла на ЕГЭ практически по всем предметам. Наиболее заметная динамика наблюдается при сдаче профильной математики, физики, химии и биологии. Более того, в этом году наблюдается и существенный рост доли выпускников, преодолевших порог в 80 баллов. 

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ЕГЭ Ленинградская область

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