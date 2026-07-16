Шоколад в российских магазинах дешевеет с января.

В России шоколад падает в цене шесть месяцев подряд, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. С начала текущего года стоимость килограмма продукции снизилась на 2%.

Так, если в январе шоколад стоил 1554 рубля, то сейчас его цена составляет 1527 рублей.

Эксперты отмечают, что падение стоимости шоколада связано со снижением мировых цен на какао-бобы. С начала года они упали на 16,3%.