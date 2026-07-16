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В Глажево заменил 10-метровый аварийный участок канализации

Работы провели специалисты «Леноблводоканала».

В Глажево заменил 10-метровый аварийный участок канализации - Работы провели специалисты "Леноблводоканала".
Фото: Леноблводоканал

В поселке Глажево Киришского района «Леноблводоканал» провел работы по замене аварийного участка канализации. 

«Специалисты производственного управления оперативно провели работы у геронтологического центра. Старую трубу самотечной канализации заменили на новую — протяжённость участка составила 10 метров», — сообщили в компании.

На предприятии добавили, что ремонт удалось выполнить без привлечения подрядчиков. Всего в населенном пункте проживает 1250 человек. 

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