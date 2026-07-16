Работы провели специалисты «Леноблводоканала».
В поселке Глажево Киришского района «Леноблводоканал» провел работы по замене аварийного участка канализации.
«Специалисты производственного управления оперативно провели работы у геронтологического центра. Старую трубу самотечной канализации заменили на новую — протяжённость участка составила 10 метров», — сообщили в компании.
На предприятии добавили, что ремонт удалось выполнить без привлечения подрядчиков. Всего в населенном пункте проживает 1250 человек.