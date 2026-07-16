weather 20.4°
$

Главная / Новости / При буксировке понтона трос отлетел в молодого человека в Петербурге. Пострадавший в коме

Новости Происшествия

При буксировке понтона трос отлетел в молодого человека в Петербурге. Пострадавший в коме

Скорая
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Несовершеннолетний получил тяжелые травмы при буксировке понтона в Корабельном фарватере Санкт-Петербурга.

Молодой человек работал на причале «Медный всадник». Во время буксировки в период с 21:30 до 22:15 трос оторвался от катера и ударил подростка по голове. По предварительным данным, пострадавший находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По факту случившегося завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.

Вам будет интересно
Жительница Петербурга жестоко избила мужчину в баре
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Екатерину М. к 2 годам лишения свободы условно за избиение мужчины в баре. Ночью 12 сентября 2024...
28.06.2026
1217

Теги

Санкт-Петербург
Новости Происшествия

Глава СК РФ запросил доклад по делу о стрельбе в одном из кафе Всеволожска

Также решается вопрос о передаче уголовного дела Следственному комитету.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с вооруженным конфликтом в одном из кафе города Всеволожска Ленинградской области.

Инцидент произошел 12 июля. Между двумя мужчинами возникла словесная перепалка, которая быстро переросла в открытый конфликт. В ходе ссоры 53-летний предприниматель, владеющий кафе, применил травматическое оружие, прострелив ногу 39-летнему посетителю. Сейчас подозреваемый задержан, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Кроме того, СК РФ инициировал передачу материалов дела из органов МВД в производство регионального следственного управления. 

Вам будет интересно
Полиция задержала девушку-курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Киришей
Жительницу Якутска задержали по подозрению в работе курьером телефонных мошенников, обманувших пенсионерку из Киришей. Фото: МВД Неизвестные позвонили...
16.07.2026
131

Фото: СК РФ

Теги

Всеволожск перестрелка Александр Бастрыкин

Популярное

Врач объяснила, из-за чего у людей с возрастом появляется все больше родинок
Врач объяснила, из-за чего у людей с возрастом появляется все больше родинок

20:50 16.07.2024

Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер
Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер

10:26 13.07.2026

Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге
Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге

17:56 13.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться