Несовершеннолетний получил тяжелые травмы при буксировке понтона в Корабельном фарватере Санкт-Петербурга.

Молодой человек работал на причале «Медный всадник». Во время буксировки в период с 21:30 до 22:15 трос оторвался от катера и ударил подростка по голове. По предварительным данным, пострадавший находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По факту случившегося завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.