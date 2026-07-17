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Ленобласти спишут 167 миллионов рублей долгов по бюджетным кредитам

Правительство России спишет две трети задолженности по бюджетным кредитам девяти регионам страны, включая Ленинградскую область. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ленобласти спишут 167 миллионов рублей долгов по бюджетным кредитам - Помимо Ленинградской области, мера поддержки коснется Республики Алтай, Башкортостана, Чечни, а такж
Фото: pxhere

Общий объем списания составит 8,4 млрд рублей. Согласно документу, Ленобласти будет списано 167 млн рублей. Мера поддержки также коснется Республики Алтай, Башкортостана, Чечни, Ивановской, Орловской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областей.

Как пояснили в правительстве РФ, размер списания соответствует средствам, которые регионы направили на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и развитие инфраструктуры. В частности, речь идет о расходах на замену лифтов, переселение жителей из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, развитие инфраструктуры опорных населенных пунктов, а также поддержку организаций, управляющих территориями с льготными налоговыми режимами.

«Освободившиеся ресурсы они смогут направить на дальнейшую реализацию актуальных и перспективных проектов, формирование привлекательных условий для бизнеса и комфортной среды для жизни граждан», – отметил Мишустин. 

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16.07.2026
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Теги

долг бюджетные кредиты Ленобласть правительство
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Россельхознадзор ограничил ввоз косточковой продукции из Турции

С 18 июля Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз в Россию косточковой продукции от пяти турецких экспортеров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Россельхознадзор ограничил ввоз косточковой продукции из Турции - Под запрет попали персики, нектарины, абрикосы, сливы, алыча, черешня, вишня, оливки и другие виды к
Фото: magnific.

Под запрет попали персики, нектарины, абрикосы, сливы, алыча, черешня, вишня, оливки и другие виды косточковых плодов. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте службы.

Ограничения связаны с постоянными нарушениями карантинных требований. Решение принято на основании статьи VII Международной конвенции по карантину и защите растений и Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

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