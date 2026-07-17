С 18 июля Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз в Россию косточковой продукции от пяти турецких экспортеров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Под запрет попали персики, нектарины, абрикосы, сливы, алыча, черешня, вишня, оливки и другие виды косточковых плодов. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте службы.

Ограничения связаны с постоянными нарушениями карантинных требований. Решение принято на основании статьи VII Международной конвенции по карантину и защите растений и Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».