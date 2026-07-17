Правительство России спишет две трети задолженности по бюджетным кредитам девяти регионам страны, включая Ленинградскую область. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Общий объем списания составит 8,4 млрд рублей. Согласно документу, Ленобласти будет списано 167 млн рублей. Мера поддержки также коснется Республики Алтай, Башкортостана, Чечни, Ивановской, Орловской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областей.
Как пояснили в правительстве РФ, размер списания соответствует средствам, которые регионы направили на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и развитие инфраструктуры. В частности, речь идет о расходах на замену лифтов, переселение жителей из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, развитие инфраструктуры опорных населенных пунктов, а также поддержку организаций, управляющих территориями с льготными налоговыми режимами.
«Освободившиеся ресурсы они смогут направить на дальнейшую реализацию актуальных и перспективных проектов, формирование привлекательных условий для бизнеса и комфортной среды для жизни граждан», – отметил Мишустин.