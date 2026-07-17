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У жителя Ломоносовского района изъяли более 20 контейнеров с «запрещенкой»

В Ломоносовском районе Ленобласти задержан житель ДНП «Брусничное» по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Молодой человек организовал подпольную лабораторию прямо на своем дачном участке.

У жителя Ломоносовского района изъяли более 20 контейнеров с «запрещенкой» - Возбуждено уголовное дело.
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

В ходе обыска правоохранители обнаружили 27 пластиковых контейнеров с кристаллообразным веществом общей массой 2 кг, а также химические реактивы, посуду, весы и прочие приспособления для производства наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по выявлению дополнительных фактов преступной деятельности.

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16.07.2026
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Теги

наркотики Ломоносовский район Ленобласть
Новости Происшествия

Жителя Гатчинского округа будут судить за смертельное избиение сожительницы

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила Гатчинская городская прокуратура.

По версии следствия, в апреле 2026 года 39-летний мужчина на почве личных неприязненных отношений нанес женщине не менее 21 удара, в том числе по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Расследование завершено. Уголовное дело направили в Гатчинский городской суд для рассмотрения по существу.

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