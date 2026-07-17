В Ломоносовском районе Ленобласти задержан житель ДНП «Брусничное» по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Молодой человек организовал подпольную лабораторию прямо на своем дачном участке.
В ходе обыска правоохранители обнаружили 27 пластиковых контейнеров с кристаллообразным веществом общей массой 2 кг, а также химические реактивы, посуду, весы и прочие приспособления для производства наркотиков.
Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по выявлению дополнительных фактов преступной деятельности.