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Новости Происшествия

ООПТ Ленобласти составили 55 протоколов за неделю

Государственные инспекторы составили 55 административных протоколов за неделю на особо охраняемых природных территориях Ленинградской области.

ООПТ Ленобласти составили 55 протоколов за неделю - Государственные инспекторы составили 55 административных протоколов за неделю на особо охраняемых пр
Фото: vk_ru/wall-207716922_7026

Посетители разводили костры, устанавливали палатки и передвигались на автомобилях и мототранспорте в запрещенных местах. В преддверии выходных Дирекция ООПТ напомнила о необходимости соблюдать режим особой охраны природных территорий.

Инспекторы могут не только составить протокол, но и изъять предметы, использованные при нарушении. Среди них могут быть браконьерские сети и транспортные средства.

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Теги

ООПТ Ленинградская область
Новости Происшествия

Ребенок получил ампутацию пальца во время катания на качелях в Ломоносовском районе

Ребенок получил тяжелую травму пальца во время катания на качелях в коттеджном поселке в Ломоносовском районе Ленинградской области.

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Пострадавшего госпитализировали в Петербург. Помощь ему оказали микрохирурги клиники. 

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Теги

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