Государственные инспекторы составили 55 административных протоколов за неделю на особо охраняемых природных территориях Ленинградской области.

Посетители разводили костры, устанавливали палатки и передвигались на автомобилях и мототранспорте в запрещенных местах. В преддверии выходных Дирекция ООПТ напомнила о необходимости соблюдать режим особой охраны природных территорий.

Инспекторы могут не только составить протокол, но и изъять предметы, использованные при нарушении. Среди них могут быть браконьерские сети и транспортные средства.