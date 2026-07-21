Врач-терапевт Доминик Гринйер поделился привычками, которые могут помочь прожить дольше. В разговоре с изданием HuffPost он отметил, что главный секрет долголетия — в правильно выстроенном распорядке дня.
Вот несколько советов от врача:
- Придерживайтесь режима сна. Поднимайтесь в одно и то же время каждый день. Это поможет регулировать уровень энергии, гормональный баланс и качество ночного отдыха.
- Выходите на улицу в течение 30 минут после пробуждения. Утренний свет помогает отрегулировать циркадные ритмы, повысить концентрацию внимания и улучшить качество ночного сна.
- Ешьте на завтрак продукты, богатые белком. Это поможет дольше оставаться сытым и энергичным, а также поддержит здоровье мышц.
- Перед чашкой кофе выпивайте стакан воды.
- Делайте утреннюю зарядку.
- Не проверяйте почту и не заходите в социальные сети сразу после пробуждения.
Эти привычки могут стать частью здорового образа жизни и помочь прожить более долгую и качественную жизнь, отметил врач.