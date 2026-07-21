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Как продлить жизнь: советы терапевта

Врач-терапевт Доминик Гринйер поделился привычками, которые могут помочь прожить дольше. В разговоре с изданием HuffPost он отметил, что главный секрет долголетия — в правильно выстроенном распорядке дня.

Вот несколько советов от врача:

  • Придерживайтесь режима сна. Поднимайтесь в одно и то же время каждый день. Это поможет регулировать уровень энергии, гормональный баланс и качество ночного отдыха.

  • Выходите на улицу в течение 30 минут после пробуждения. Утренний свет помогает отрегулировать циркадные ритмы, повысить концентрацию внимания и улучшить качество ночного сна.

  • Ешьте на завтрак продукты, богатые белком. Это поможет дольше оставаться сытым и энергичным, а также поддержит здоровье мышц.

  • Перед чашкой кофе выпивайте стакан воды.

  • Делайте утреннюю зарядку.

  • Не проверяйте почту и не заходите в социальные сети сразу после пробуждения.

Эти привычки могут стать частью здорового образа жизни и помочь прожить более долгую и качественную жизнь, отметил врач.

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Около 30 норвежских оленей ушли в Россию. Владельцы не могут вернуть животных

Около 30 норвежских оленей пересекли российскую границу с Россией в Мурманской области. Теперь владельцы животных не могут вернуть их обратно без специального разрешения или российской визы, сообщает телерадиокомпания NRK.

По данным издания, норвежские оленеводы уже обращались за визами, однако получили отказ. В результате животные, оказавшиеся на российской территории, фактически считаются потерянными.

Около 30 норвежских оленей ушли в Россию. Владельцы не могут вернуть животных - Теперь владельцы животных не могут вернуть их обратно без специального разрешения или российской виз
Фото: magnific.

Как отмечается, часть стада заметили в районе между пунктом пропуска Стурскуг — Борисоглебск и городом Заполярный.

Владелец оленей Эгиль Каллиайнен считает, что Норвегия должна устранить дыры в пограничном заборе, чтобы уменьшить количество подобных инцидентов. Он выразил надежду на восстановление диалога с Россией по этому вопросу, однако пока вернуть ушедших животных не представляется возможным.

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