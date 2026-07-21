Специалисты Росприроднадзора провели внеплановую проверку на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) вблизи деревни Лепсари Ленобласти. Причиной проверки стало возгорание на свалке в апреле этого года.

В ходе проверки инспекторы обнаружили ряд нарушений: недостоверную экологическую информацию, загрязнение земель и подземных вод, несоблюдение технологии пересыпки отходов и изоляции карт. Прилегающая территория также захламлена мусором.

По факту загрязнения почв ведется расчет ущерба, который будет предъявлен компании для возмещения. ООО «Полигон ТБО» выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Инспекторы ведут работу по привлечению должностного и юридического лица к административной ответственности. Исполнение предписания находится на контроле управления.