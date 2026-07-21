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Новости Социум

На полигоне ТБО у деревни Лепсари нашли нарушения

Специалисты Росприроднадзора провели внеплановую проверку на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) вблизи деревни Лепсари Ленобласти. Причиной проверки стало возгорание на свалке в апреле этого года.

На полигоне ТБО у деревни Лепсари нашли нарушения - По факту загрязнения почв ведется расчет ущерба, который будет предъявлен компании для возмещения.
Скрин видео: пресс-служба СЗМУ Росприроднадзора

В ходе проверки инспекторы обнаружили ряд нарушений: недостоверную экологическую информацию, загрязнение земель и подземных вод, несоблюдение технологии пересыпки отходов и изоляции карт. Прилегающая территория также захламлена мусором.

По факту загрязнения почв ведется расчет ущерба, который будет предъявлен компании для возмещения. ООО «Полигон ТБО» выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Инспекторы ведут работу по привлечению должностного и юридического лица к административной ответственности. Исполнение предписания находится на контроле управления.

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Теги

Ленобласть Росприроднадзор полигон ТБО
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Биолог предупредил об опасности грибов, собранных после жары

После жаркой и засушливой погоды не рекомендуется собирать грибы.

грибы
Фото: Freepik.

Даже съедобные виды в таких условиях могут стать опасными для здоровья, предупредил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Специалист пояснил, что в отсутствие обильной влаги концентрация вредных соединений в грибах возрастает, и они активно накапливают токсичные вещества из почвы. Особенно опасны старые грибы.

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