Смертельное ДТП произошло ночью 22 июля 50 на 43-м километре дороги А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти, 17-летний юноша за рулем «ВАЗ-2109» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Audi A4» под управлением 34-летнего мужчины.

В результате ДТП погиб 16-летний пассажир «девятки», находившийся на переднем пассажирском сиденье. Еще трое несовершеннолетних, в том числе водитель отечественного автомобиля, получили травмы различной степени тяжести.

Полиция проводит проверку.