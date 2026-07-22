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Новости Происшествия

Автомобиль с подростками столкнулся со встречной иномаркой на «Скандинавии», 16-летний пассажир погиб

Смертельное ДТП произошло ночью 22 июля 50 на 43-м километре дороги А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти, 17-летний юноша за рулем «ВАЗ-2109» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Audi A4» под управлением 34-летнего мужчины.

В результате ДТП погиб 16-летний пассажир «девятки», находившийся на переднем пассажирском сиденье. Еще трое несовершеннолетних, в том числе водитель отечественного автомобиля, получили травмы различной степени тяжести.

Полиция проводит проверку.

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Теги

подростки погиб подросток ДТП авария Ленобласть Выборгский район
Новости Социум Главное

Магнитная буря накроет Землю 23 июля

Ученые прогнозирует рост геомагнитной активности уже с вечера вторника.

Магнитная буря накроет Землю 23 июля - Ученые прогнозирует рост геомагнитной активности уже с вечера вторника.
Фото: ИКИ РАН

В ночь на 23 июля на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория ИКИ РАН.

Согласно графикам, возмущения в магнитосфере планеты начнутся с полуночи и продлятся до 03:00 по московскому времени. Сила бури достигнет пяти балов, что соответствует самому слабому классу шторма. К 9:00 23 июля магнитное поле Земли полностью придет в норму.

Отметим, что ранее ученые зафиксировали мощнейшую за две недели вспышку на Солнце.

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Теги

магнитная буря ИКИ РАН

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