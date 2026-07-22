Полиция задержала двоих 20-летних молодых людей, которые устроили стрельбу из пневматического пистолета по окнам соседей. Инцидент случился в доме № 10к1 по Солнечной улице.

Пострадавшая — жительница этого же дома — обнаружила повреждения на своих стеклопакетах. Она вызвала полицию. Правоохранители установили, что молодые люди на соседнем балконе стреляли в сторону ее окна.

У нарушителей был изъят пневматический пистолет. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия».