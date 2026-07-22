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В Кудрово молодые люди стреляли с балкона по окнам соседей

Полиция задержала двоих 20-летних молодых людей, которые устроили стрельбу из пневматического пистолета по окнам соседей. Инцидент случился в доме № 10к1 по Солнечной улице.

Пострадавшая — жительница этого же дома — обнаружила повреждения на своих стеклопакетах. Она вызвала полицию. Правоохранители установили, что молодые люди на соседнем балконе стреляли в сторону ее окна.

У нарушителей был изъят пневматический пистолет. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия».

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Теги

стрельба Кудрово Ленобласть
Новости Экономика

Путин: ситуация на топливном рынке России имеет временный характер

Состояние российской экономики и ее ключевых отраслей устойчиво, заявил президент.

Ситуация на топливном рынке России имеет временный характер. Состояние экономики находится в устойчивом состоянии, в том числе ее ключевые отрасли. Об этом президент страны Владимир Путин заявил 22 июля на совещании с правительством.

«Состояние отечественной экономики, <...> ее ключевых отраслей, устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что сейчас основной задачей остается стимулирование структурных изменений и запуск нового инвестиционного цикла. В ходе заседания Владимир Путин также озвучил, что рост ВВП в мае достиг 0,3%, а за первые пять месяцев 2026 года — 0,2%.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

Владимир Путин топливо Россия

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