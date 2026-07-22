В результате происшествий есть пострадавшие.

В Ленинградской области за 22 июля зафиксировано 72 аварии. Об этом в среду сообщили в управлении Госавтоинспекции по региону.

В результате ДТП травмы получили четыре человека. информация о погибших не поступала.

В Петербурге за то же время произошло 249 аварий. Помощь медиков потребовалась шестерым пострадавшим. Погибших нет.