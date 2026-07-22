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Новости Происшествия

Более 70 аварий произошло в Ленинградской области за вторник

В результате происшествий есть пострадавшие.

В Ленинградской области за 22 июля зафиксировано 72 аварии. Об этом в среду сообщили в управлении Госавтоинспекции по региону.

В результате ДТП травмы получили четыре человека. информация о погибших не поступала. 

В Петербурге за то же время произошло 249 аварий. Помощь медиков потребовалась шестерым пострадавшим. Погибших нет.

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22.07.2026
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Теги

аварии госавтоинспекция
Новости Социум

Ленобласть подготовит более 600 мероприятий к 100-летию региона

Регион с размахом отметит вековой юбилей.

Ленобласть подготовит более 600 мероприятий к 100-летию региона - Регион с размахом отметит вековой юбилей.
Фото: Валентин Илюшин/Онлайн47

В рамках подготовки к празднованию 100-летия Ленинградской области, которое состоится в 2027 году, в регионе запланировано уже порядка 600 различных мероприятий. Они охватят весь юбилейный год, рассказала в ходе пресс-конференции ТАСС вице-губернатор региона — представитель губернатора в Законодательном собрании Анна Данилюк.

«Глобальных задач в преддверии 100-летия очень много. Одна из них — это безопасность. Мы сейчас отрабатываем работу всех служб, чтобы быть максимально готовыми к проведению больших мероприятий», — подчеркнула Анна Данилюк.

При этом юбилейный год не ограничится тремя днями праздника. Торжества начнутся уже с 1 января и продлятся в течение всего года. Для координации масштабной программы уже созданы федеральный и региональный штабы. 

Программа празднования будет крайне насыщенной и разнообразной. Она включит в себя не только творческие фестивали и проекты по благоустройству, но также идеологические инициативы.

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14.07.2026
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Теги

День рождения Ленобласти 100-летие Ленобласти Анна Данилюк

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