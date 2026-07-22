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Подозреваемого в поджоге двух АЗС в Ленобласти подростка отправили под домашний арест

Юноша пробудет под арестом до 19 сентября.

Подозреваемого в поджоге двух АЗС в Ленобласти подростка отправили под домашний арест - Юноша пробудет под арестом до 19 сентября.
Фото: Росгвардия

Суд отправил под домашний арест подростка, подозреваемого в поджоге двух заправок в Ленинградской области. Об этом сообщает «Фонтанка». Меру пресечения юноше избрали до 19 сентября.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что подозреваемый — житель Приморского района Петербурга. При задержании у юноши изъяли зажигалку и газовую горелку. Задание на поджог, предварительно, подросток получил от неизвестного в мессенджере.

Против молодого человека завели уголовное дело о теракте. 

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22.07.2026
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Поджог АЗС сизо
Новости Социум

В Петербурге завершили лечение девочки с "маской Бэтмена" из США

Врачи провели заключительную операцию Луне Феннер, которая родилась с черным родимым пятном на лице.

В Петербурге успешно провели заключительную операцию маленькой пациентке Луне Феннер из США, известной как девочка с «маской Бэтмена». Об этом РИА Новости сообщили в клинике, где ребенку проводили хирургическое вмешательство.

«Операция по удалению остатков невуса и рубцов началась в 10.30 и только что закончилась. Все прошло как планировалось», — сообщили агентству.

В конце мая мама девочки, Кэрол Феннер, сообщала об успешной имплантации ее дочери четырех тканевых экспандеров, которые подготовили кожу к финальной стадии коррекции. В среду, 22 июля, специалисты провели финальную операцию.

Луна Феннер стала известна всему миру из-за редкой патологии — гигантского меланоцитарного невуса, который покрывал почти все ее лицо с самого рождения. При этом на родине врачи отказали семье в лечении ребенка. Тогда свою помощь предложили российские специалисты.

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