Юноша пробудет под арестом до 19 сентября.
Суд отправил под домашний арест подростка, подозреваемого в поджоге двух заправок в Ленинградской области. Об этом сообщает «Фонтанка». Меру пресечения юноше избрали до 19 сентября.
Ранее ivbg.ru рассказывал, что подозреваемый — житель Приморского района Петербурга. При задержании у юноши изъяли зажигалку и газовую горелку. Задание на поджог, предварительно, подросток получил от неизвестного в мессенджере.
Против молодого человека завели уголовное дело о теракте.