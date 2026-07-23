За неделю с 14 по 20 июля инфляция в России составила 0,17%, а с начала года достигла 4,82%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Наиболее заметно за отчетный период выросли цены на сахар — на 2,6%. Также подорожали мясо кур — на 1,9%, греча — на 1,2%, яблоки — на 0,8%, соль — на 0,6%, свинина, свекла, подсолнечное масло, печенье и пшено — на 0,4%, говядина, мороженая рыба, ржаной хлеб — на 0,3%. Незначительно подорожали баранина, некоторые виды колбас, макаронные изделия, детское питание, чай, водка и обеды в заведениях общественного питания.

В то же время продолжили дешеветь сезонные овощи. Сильнее всего снизились цены на помидоры — на 3,6%. Белокочанная капуста подешевела на 1,7%, репчатый лук — на 1,5%, картофель — на 1,1%, куриные яйца — на 1%.

Также небольшое снижение цен зафиксировано на кефир, сметану, морковь и рис (на 0,3%), ультрапастеризованное молоко, сливочное масло, маргарин и сыры (на 0,2%), а также творог и детские мясные консервы (на 0,1%).