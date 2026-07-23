Почти 20% обращений пришлось на детей.

С 16 по 22 июля в медучреждения Санкт-Петербурга и Ленинградской области с жалобами на укусы клещей обратился 1 451 человек. Среди них 19% — дети. Об этом 23 июля сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, 70% пострадавших зафиксировано в Петербурге, остальные 30% приходятся на Ленобласть. В Северной столице наибольшее число жалоб зафиксировано в Курортном (29,7%), Выборгском (20%) и Московском (19,8%) районах.

В 47-м регионе лидерами по числу обращений стали Приозерский (34%), Всеволожский (21%) и Выборгский (20%) районы.

На текущий момент в рамках прививочной кампании против клещевого энцефалита процедуры пришли более 91 тысячи жителей города и свыше 65 тысяч жителей Ленобласти.

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