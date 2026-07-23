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Более 1,4 тыс. жалоб на укусы клещей зафиксировали в Петербурге и Ленобласти за неделю

Почти 20% обращений пришлось на детей.

С 16 по 22 июля в медучреждения Санкт-Петербурга и Ленинградской области с жалобами на укусы клещей обратился 1 451 человек. Среди них 19% — дети. Об этом 23 июля сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, 70% пострадавших зафиксировано в Петербурге, остальные 30% приходятся на Ленобласть. В Северной столице наибольшее число жалоб зафиксировано в Курортном (29,7%), Выборгском (20%) и Московском (19,8%) районах.

В 47-м регионе лидерами по числу обращений стали Приозерский (34%), Всеволожский (21%) и Выборгский (20%) районы. 

На текущий момент в рамках прививочной кампании против клещевого энцефалита процедуры пришли более 91 тысячи жителей города и свыше 65 тысяч жителей Ленобласти. 

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Фото на миниатюре: GigaChat

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Опубликован график выплат пособий в августе

Соцфонд России (СФР) опубликовал точный график зачисления пособий на август 2026 года. Большинство ежемесячных выплат на детей поступит получателям в начале месяца.

Опубликован график выплат пособий в августе - Большинство ежемесячных выплат на детей поступит получателям в начале месяца.
Фото: freepik.

Согласно графику:

  • Единое пособие на детей и беременным, выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан и пособие на ребенка военнослужащего по призыву будут перечислены 3 августа.

  • Ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до трех лет поступит получателям 5 августа.

  • Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для трудоустроенных родителей - 7 августа.

Для получателей, выбравших доставку «Почтой России», выплатной период продлится в течение всего месяца — с 1 по 25 число. Начисленные пособия покрывают предыдущий месяц, поэтому августовские выплаты предназначены за июль.

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