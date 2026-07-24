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Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших после атаки БПЛА в Ленобласти

Прокуратура Ленобласти
Фото: Прокуратура Ленобласти

Прокуратура Ленинградской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА утром 24 июля на склад Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района.

По предварительным данным, попадание беспилотника привело к возгоранию складского помещения. В результате атаки пострадали три человека. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Прокуратура обеспечивает взаимодействие со всеми ведомствами. На месте происшествия работу лично контролирует Всеволожский городской прокурор Алексей Зорин.

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Следствие ходатайствует об аресте подростка. Причины и обстоятельства конфликта устанавливаются. Также изучается работа органов профилактики с подозреваемым.

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