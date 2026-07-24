Прокуратура Ленинградской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА утром 24 июля на склад Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района.

По предварительным данным, попадание беспилотника привело к возгоранию складского помещения. В результате атаки пострадали три человека. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Прокуратура обеспечивает взаимодействие со всеми ведомствами. На месте происшествия работу лично контролирует Всеволожский городской прокурор Алексей Зорин.