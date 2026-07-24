Юноша получил серьезные травмы в результате столкновения с автомобилем.

В Ломоносове подросток попал в реанимацию в результате опасного маневра на питбайке. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла на пересечении улиц Красного Флота и Красноармейской еще 22 июля. Юноша без прав управлял питбайком, двигаясь на заднем колесе. Выполняя опасный трюк, он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Volkswagen, выезжавшим на перекресток.

Пострадавшего госпитализировали в детскую городскую больницу. Изначально врачи оценивали состояние подростка как средней степени тяжести, однако 23 июля медики сообщили о резком ухудшении здоровья пациента. Сейчас он находится в отделении реанимации.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются другие обстоятельства случившегося.