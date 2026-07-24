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Новости Происшествия

В Ломоносове подросток попал в реанимацию после опасного маневра на питбайке

Юноша получил серьезные травмы в результате столкновения с автомобилем.

В Ломоносове подросток попал в реанимацию после опасного маневра на питбайке - Юноша получил серьезные травмы в результате столкновения с автомобилем.
Фото: Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ломоносове подросток попал в реанимацию в результате опасного маневра на питбайке. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла на пересечении улиц Красного Флота и Красноармейской еще 22 июля. Юноша без прав управлял питбайком, двигаясь на заднем колесе. Выполняя опасный трюк, он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Volkswagen, выезжавшим на перекресток. 

Пострадавшего госпитализировали в детскую городскую больницу. Изначально врачи оценивали состояние подростка как средней степени тяжести, однако 23 июля медики сообщили о резком ухудшении здоровья пациента. Сейчас он находится в отделении реанимации.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются другие обстоятельства случившегося.

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Теги

Ломоносов питбайк
Новости Социум

Смертность на федеральных трассах упала более чем на 10% с начала года

Также зафиксировано снижение числа аварий.

На федеральных трассах России с начала 2026 года смертность упала на 10,4%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Его слова приводит ТАСС.

«За полгода на федеральных трассах Росавтодора количество погибших снизилось на 10,4%, число ДТП - на 6,4%, пострадавших - на 6,3%. Это означает десятки сохраненных жизней наших граждан. Добиваться результатов помогает реализация национального проекта »Инфраструктура для жизни"", — отметил он.

Марат Хуснуллин добавил, что в России стоит задача к 2030 году снизить смертность на дорогах в 1,5 раза, а к 2036-му — в два раза.

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смертность аварии Марат Хуснуллин

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