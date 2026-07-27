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В МВД разъяснили порядок действий для жертв телефонных мошенников

МВД России рекомендует незамедлительно принимать меры, если вы стали жертвой мошенников.

В МВД разъяснили порядок действий для жертв телефонных мошенников - В ведомстве напоминают, что сотрудники банков и госорганов не запрашивают СМС-коды, не просят устана
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Если мошенники уже получили деньги или личные данные, нужно немедленно заблокировать банковскую карту, сменить пароли к приложениям и электронной почте, а также как можно скорее позвонить в банк и обратиться в полицию, пишет РИА Новости.

В ведомстве напоминают, что сотрудники банков и госорганов не запрашивают СМС-коды, не просят устанавливать сторонние приложения и не предлагают переводить деньги на «безопасный» счет. Подобные запросы могут быть признаком мошенничества.

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Злоумышленники часто звонят под видом правоохранителей или сотрудников техподдержки, рассылают фишинговые ссылки и используют программы удаленного доступа. МВД России призывает не сообщать никаких кодов при подозрительных звонках и сразу прекращать разговор.

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Над регионами России сбили 276 украинских БПЛА

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 276 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны.

Над регионами России сбили 276 украинских БПЛА - В Ростове-на-Дону в результате ночных ударов украинских беспилотников погибла семейная пара.
Фото: Минобороны РФ.

Беспилотники самолетного типа сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Московского региона, Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Краснодарским краем и над акваториями Черного и Азовского морей.

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В Ростове-на-Дону в результате ночных ударов украинских беспилотников погибла семейная пара. По словам губернатор региона Юрия Слюсаря, еще пять человек пострадали. Из них двое, в том числе несовершеннолетний, находятся в тяжелом состоянии.

В Белгороде из-за ночных атак пострадали 12 мирных жителей, включая двоих детей. Возгорания произошли в нескольких квартирах МКД, загорелось также более 15 машин, сообщил оперштаб региона.

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БПЛА минобороны СВО Россия

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