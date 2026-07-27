МВД России рекомендует незамедлительно принимать меры, если вы стали жертвой мошенников.
Если мошенники уже получили деньги или личные данные, нужно немедленно заблокировать банковскую карту, сменить пароли к приложениям и электронной почте, а также как можно скорее позвонить в банк и обратиться в полицию, пишет РИА Новости.
В ведомстве напоминают, что сотрудники банков и госорганов не запрашивают СМС-коды, не просят устанавливать сторонние приложения и не предлагают переводить деньги на «безопасный» счет. Подобные запросы могут быть признаком мошенничества.
Злоумышленники часто звонят под видом правоохранителей или сотрудников техподдержки, рассылают фишинговые ссылки и используют программы удаленного доступа. МВД России призывает не сообщать никаких кодов при подозрительных звонках и сразу прекращать разговор.