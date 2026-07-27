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Над регионами России сбили 276 украинских БПЛА

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 276 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны.

Над регионами России сбили 276 украинских БПЛА - В Ростове-на-Дону в результате ночных ударов украинских беспилотников погибла семейная пара.
Фото: Минобороны РФ.

Беспилотники самолетного типа сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Московского региона, Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Краснодарским краем и над акваториями Черного и Азовского морей.

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В Ростове-на-Дону в результате ночных ударов украинских беспилотников погибла семейная пара. По словам губернатор региона Юрия Слюсаря, еще пять человек пострадали. Из них двое, в том числе несовершеннолетний, находятся в тяжелом состоянии.

В Белгороде из-за ночных атак пострадали 12 мирных жителей, включая двоих детей. Возгорания произошли в нескольких квартирах МКД, загорелось также более 15 машин, сообщил оперштаб региона.

Теги

БПЛА минобороны СВО Россия
Новости Происшествия

В Петербурге задержали треш-блогеров после жестокого убийства голубя

В Петербурге задержаны треш-блогеры, которые опубликовали в интернете видео с жестоким убийством голубя.

Как сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, после появления ролика полиция начала проверку по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Авторы видео были задержаны на 48 часов.

В Петербурге задержали треш-блогеров после жестокого убийства голубя - Автор ролика сначала принес извинения за свои действия, однако позже изменил свою позицию. Свой пост
Фото: magnific

Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Его автор сначала принес извинения за свои действия, однако позже изменил свою позицию. Свой поступок он объяснял тем, что голуби якобы являются переносчиками инфекций. Жестокое видео было снято на улице неподалеку от станции метро «Лиговский проспект».

По информации Екатерины Мизулиной, в социальных сетях одного из задержанных также размещались материалы с пропагандой наркотиков, а его знакомая ранее привлекалась к ответственности за сожжение российского паспорта.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего.

Теги

голубь убийство жестокое обращение с животными Петербург

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