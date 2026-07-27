Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 276 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны.
Беспилотники самолетного типа сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Московского региона, Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Краснодарским краем и над акваториями Черного и Азовского морей.
В Ростове-на-Дону в результате ночных ударов украинских беспилотников погибла семейная пара. По словам губернатор региона Юрия Слюсаря, еще пять человек пострадали. Из них двое, в том числе несовершеннолетний, находятся в тяжелом состоянии.
В Белгороде из-за ночных атак пострадали 12 мирных жителей, включая двоих детей. Возгорания произошли в нескольких квартирах МКД, загорелось также более 15 машин, сообщил оперштаб региона.