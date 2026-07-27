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Новости Происшествия

Спасатели Ленобласти более 50 раз выезжали на вызовы о ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие.

Спасатели Ленобласти более 50 раз выезжали на вызовы о ЧП за неделю - Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она акт
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

С 20 по 26 июля Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 54 раза для разрешения экстренных ситуаций:

— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 13 раз;
— к поисково-спасательным работам в лесах – 2 раза;
— к патрулированиям водных объектов – 25 раз.

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.

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спасатели
Для души Новости

В Ленобласти пять ладожских нерп вернулись в дикую природу после реабилитации

Специалисты выпустили в Ладожское озеро пять молодых особей кольчатой нерпы.

В Ленобласти пять ладожских нерп вернулись в дикую природу после реабилитации - Специалисты выпустили в Ладожское озеро пять молодых особей кольчатой нерпы.
Фото: Комитет по животному миру Ленинградской области
 

В Ленинградской области еще пять ладожских нерп вернулись в дикую природу после реабилитации. История спасения животных началась еще весной, когда истощенные нерпы, весившие всего 5–7 килограммов, поступили в Центр спасения морских млекопитающих в критическом состоянии.

Из-за отсутствия необходимого слоя подкожного жира животные были не способны выжить в холодных водах Ладоги. За два с лишним месяца реабилитации специалисты Фонда помогли подопечным набрать вес, окрепнуть и, что самое важное, полностью избавиться от привязанности к человеку.

Восстановление нерпят стало возможно в том числе благодаря финансовой поддержке бюджета Ленинградской области. Средства были выделены в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды», которая предусматривает возмещение затрат некоммерческим организациям, занимающимся реабилитацией диких животных. 

Сейчас на попечении Фонда находятся другие ластоногие, которые после подготовки также отправятся в свободное плавание.

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Теги

Комитет по животному миру Ленинградской области нерпы Ладожское озеро

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