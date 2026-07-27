Специалисты выпустили в Ладожское озеро пять молодых особей кольчатой нерпы.

Комитет по животному миру Ленинградской области



В Ленинградской области еще пять ладожских нерп вернулись в дикую природу после реабилитации. История спасения животных началась еще весной, когда истощенные нерпы, весившие всего 5–7 килограммов, поступили в Центр спасения морских млекопитающих в критическом состоянии.

Из-за отсутствия необходимого слоя подкожного жира животные были не способны выжить в холодных водах Ладоги. За два с лишним месяца реабилитации специалисты Фонда помогли подопечным набрать вес, окрепнуть и, что самое важное, полностью избавиться от привязанности к человеку.

Восстановление нерпят стало возможно в том числе благодаря финансовой поддержке бюджета Ленинградской области. Средства были выделены в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды», которая предусматривает возмещение затрат некоммерческим организациям, занимающимся реабилитацией диких животных.

Сейчас на попечении Фонда находятся другие ластоногие, которые после подготовки также отправятся в свободное плавание.