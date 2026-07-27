Подсудимая предоставила суда ложные сведения, чтобы помочь подруге избежать наказания за продажу наркотиков.
В Сосновом Бору завершили расследование уголовного дела против местной жительницы за дачу ложных показаний. Девушка отделалась штрафом, сообщает прокуратура Ленинградской области 27 июля.
По материалам дела, в мае 2026 года подсудимая дала ложные показания в суде, чтобы помочь подруге, обвиняемой в сбыте наркотиков.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Лебедевой наказание в виде штрафа», — указано в сообщении.