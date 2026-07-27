В парламенте хотят дать право многодетным семьям выбирать денежную выплату вместо участка.

В Госдуму внесут законопроект о праве на денежную компенсацию земельного участка многодетным семьям по их желанию. Размер выплаты, согласно документу, составит один миллион рублей, стало известно РИА Новости.

«Настоящим законопроектом предлагается закрепить на федеральном уровне возможность выплаты денежной компенсации взамен предоставления земельного участка», — указано в пояснительной записке.

Сегодня семьи с тремя и более детьми имеют право на земельный участок. При этом в регионах устанавливают своим меры поддержки в качестве альтернативы.