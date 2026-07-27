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Жительница Ленобласти отделалась штрафом за дачу ложных показаний

Подсудимая предоставила суда ложные сведения, чтобы помочь подруге избежать наказания за продажу наркотиков.

В Сосновом Бору завершили расследование уголовного дела против местной жительницы за дачу ложных показаний. Девушка отделалась штрафом, сообщает прокуратура Ленинградской области 27 июля.

По материалам дела, в мае 2026 года подсудимая дала ложные показания в суде, чтобы помочь подруге, обвиняемой в сбыте наркотиков.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Лебедевой наказание в виде штрафа», — указано в сообщении.

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Теги

Сосновый Бор заведомо ложные показания прокуратура
Новости Социум

В Думу внесут проект о новой единовременной выплате многодетным

В парламенте хотят дать право многодетным семьям выбирать денежную выплату вместо участка.

В Госдуму внесут законопроект о праве на денежную компенсацию земельного участка многодетным семьям по их желанию. Размер выплаты, согласно документу, составит один миллион рублей, стало известно РИА Новости.

«Настоящим законопроектом предлагается закрепить на федеральном уровне возможность выплаты денежной компенсации взамен предоставления земельного участка», — указано в пояснительной записке.

Сегодня семьи с тремя и более детьми имеют право на земельный участок. При этом в регионах устанавливают своим меры поддержки в качестве альтернативы.

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