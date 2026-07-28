Участники государственных лотерей в России выиграли 31,5 миллиарда рублей за первое полугодие 2026 года, при этом 655 человек стали миллионерами.

Всего выигрышными стали 103,2 миллиона билетов. Из них 64% приобрели онлайн, еще 36% купили в розничных точках. Больше всего победителей с выигрышами от одного миллиона рублей оказалось в Москве – 106 человек. В Краснодарском крае миллионерами стали 36 участников, в Санкт-Петербурге – 35.

В Свердловской и Московской областях крупные выигрыши получили по 25 человек, в Новосибирской области – 22.

В десятку регионов также вошли Пермский край, Татарстан, Красноярский край, Воронежская область, Югра, Нижегородская и Ростовская области.