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Новости Социум

Из-за фестиваля «Петербург Фонтанка SUP» в центре города перекроют улицы

В связи с проведением фестиваля по сап-серфингу «Петербург Фонтанка SUP», который состоится 1 августа, в центре города изменится схема движения транспорта.

Из-за фестиваля «Петербург Фонтанка SUP» в центре города перекроют улицы - Фестиваль по сап-серфингу «Петербург Фонтанка SUP» состоится 1 августа.
Фото: Фонтанка.ру

С 00:00 30 июля до 09:00 2 августа будут перекрыты набережная Мойки от набережной Лебяжьей канавки до Аптекарского переулка; проезд вдоль Марсова поля; Царицынский проезд; Аптекарский переулок в направлении от Круглого переулка к Миллионной улице.

Также с 00:00 до 23:59 30 июля остановка транспорта будет запрещена на набережной Мойки от набережной Лебяжьей канавки до Аптекарского переулка, в проезде вдоль Марсова поля и Царицынском проезде. А с 00:00 30 июля до 09:00 2 августа — на нечетной стороне Аптекарского переулка от Круглого переулка до набережной Мойки.

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27.07.2026
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Петербург Фонтанка SUP ограничено движение Петербург
Новости Экономика

Названы регионы России, где живут лотерейные миллионеры

Рубли
Фото: Freepik.

Участники государственных лотерей в России выиграли 31,5 миллиарда рублей за первое полугодие 2026 года, при этом 655 человек стали миллионерами. 

Всего выигрышными стали 103,2 миллиона билетов. Из них 64% приобрели онлайн, еще 36% купили в розничных точках. Больше всего победителей с выигрышами от одного миллиона рублей оказалось в Москве – 106 человек. В Краснодарском крае миллионерами стали 36 участников, в Санкт-Петербурге – 35.

В Свердловской и Московской областях крупные выигрыши получили по 25 человек, в Новосибирской области – 22.

В десятку регионов также вошли Пермский край, Татарстан, Красноярский край, Воронежская область, Югра, Нижегородская и Ростовская области.

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