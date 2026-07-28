В связи с проведением фестиваля по сап-серфингу «Петербург Фонтанка SUP», который состоится 1 августа, в центре города изменится схема движения транспорта.
С 00:00 30 июля до 09:00 2 августа будут перекрыты набережная Мойки от набережной Лебяжьей канавки до Аптекарского переулка; проезд вдоль Марсова поля; Царицынский проезд; Аптекарский переулок в направлении от Круглого переулка к Миллионной улице.
Также с 00:00 до 23:59 30 июля остановка транспорта будет запрещена на набережной Мойки от набережной Лебяжьей канавки до Аптекарского переулка, в проезде вдоль Марсова поля и Царицынском проезде. А с 00:00 30 июля до 09:00 2 августа — на нечетной стороне Аптекарского переулка от Круглого переулка до набережной Мойки.