Арбитражный суд удовлетворил иск комитета госэконадзора Ленобласти, обязав ООО «Леноблзем» выплатить свыше 581 млн рублей за организацию незаконной свалки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На территории, предназначенной для кемпинга, было обнаружено 6 367 кубометров отходов IV класса опасности. Это привело к загрязнению площади более 3 тысяч квадратных метров.

Суд ознакомился с обследованиями, проведенными инспекторами эконадзора и экомилиции. Масштаб нарушений подтвердили геодезические измерения и экспертиза. Компания была признана виновной в организации незаконного размещения отходов, что повлекло загрязнение лесного участка.

Компания «Леноблзем» обязана выплатить 581 487 267 рублей в бюджет Тосненского муниципального района.