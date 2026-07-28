weather 17.7°
$

Главная / Новости / Организатора незаконной свалки в Тосненском районе обязали выплатить более 581 млн рублей

Новости Социум Главное

Организатора незаконной свалки в Тосненском районе обязали выплатить более 581 млн рублей

Арбитражный суд удовлетворил иск комитета госэконадзора Ленобласти, обязав ООО «Леноблзем» выплатить свыше 581 млн рублей за организацию незаконной свалки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На территории, предназначенной для кемпинга, было обнаружено 6 367 кубометров отходов IV класса опасности. Это привело к загрязнению площади более 3 тысяч квадратных метров.

Организатора незаконной свалки в Тосненском районе обязали выплатить более 581 млн рублей - На территории, предназначенной для кемпинга, было обнаружено 6 367 кубометров отходов IV класса опас
Фото: Госэконадзор ЛО.

Суд ознакомился с обследованиями, проведенными инспекторами эконадзора и экомилиции. Масштаб нарушений подтвердили геодезические измерения и экспертиза. Компания была признана виновной в организации незаконного размещения отходов, что повлекло загрязнение лесного участка.

Компания «Леноблзем» обязана выплатить 581 487 267 рублей в бюджет Тосненского муниципального района.

Вам будет интересно
В лесах Ленобласти ликвидировали 184 свалки и установили 92 фотоловушки с ИИ
В Ленинградской области подвели итоги работы по очистке лесного фонда в рамках региональной программы «Чистые леса на период до 2030 года». Как сообщи...
24.07.2026
253

Теги

Ленобласть суд свалка Тосненский район
Новости Социум

Коллекторы в Ленобласти оштрафованы на 1,2 млн рублей

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Ленобласти отчиталось о результатах контроля за деятельностью взыскателей просроченной задолженности.

По итогам 2026 года коллекторские агентства и кредитные организации выплатили свыше 1,2 млн рублей штрафов.

В рамках защиты прав граждан приставы рассмотрели 335 обращений граждан, а также провели профилактические мероприятия, в ходе которых юридическим лицам было объявлено 233 предостережения. За допущенные нарушения приставы составили 31 протокол. Среди нарушителей оказались девять микрофинансовых организаций, пять банков и две профессиональные коллекторские организации.

Вам будет интересно
Организатора незаконной свалки в Тосненском районе обязали выплатить более 581 млн рублей
Арбитражный суд удовлетворил иск комитета госэконадзора Ленобласти, обязав ООО «Леноблзем» выплатить свыше 581 млн рублей за организацию незаконной св...
28.07.2026
127

О неправомерных действиях коллекторов можно сообщить по почте или через сервис «Интернет-приемная» на официальном сайте Управления.

Теги

Ленобласть штраф УФССП банки коллекторы

Популярное

Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август
Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август

11:34 27.07.2026

В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами
В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами

10:57 27.07.2026

Путин: Запад своими решениями выпустил джина из бутылки
Путин: Запад своими решениями выпустил джина из бутылки

07:28 27.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться