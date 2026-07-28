В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 356 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны.
БПЛА самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, с 20:30 вечера до 6:30 утра в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 81 вражеский БПЛА уничтожен на подлете к Москве.