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Над регионами России сбили 356 украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 356 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны.

Над регионами России сбили 356 украинских БПЛА - БПЛА сбили над 14 регионами России и над акваторией Азовского моря.
Фото: Минобороны РФ.

БПЛА самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, с 20:30 вечера до 6:30 утра в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 81 вражеский БПЛА уничтожен на подлете к Москве.

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Теги

БПЛА Россия минобороны
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Названы люди, которые не по зубам телефонным мошенникам

Телефон
Фото: Freepik.

Сотрудники IT-сферы и банков распознают телефонных мошенников быстрее остальных и завершают разговор в среднем менее чем за 3 минуты. В исследовании приняли участие 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Как показало исследование, быстрее всего прерывают разговор IT-специалисты – в среднем через 2 минуты 41 секунду. Банковским работникам требуется 2 минуты 58 секунд, сотрудникам правоохранительных органов и служб безопасности – 3 минуты 9 секунд.

После подозрительного звонка треть опрошенных блокируют номер, каждый четвертый рассказывает о нем родственникам или знакомым. Еще 17% проверяют банковские счета и историю операций, а 13% звонят в банк по официальному номеру. Около 10% респондентов после разговора с мошенниками не предпринимают никаких действий.

Почти половина опрошенных заявили, что за последние два года стали быстрее распознавать аферистов. Еще 27% связали это с предупреждениями банков и публикациями в СМИ, а 16% – с личным опытом или историями знакомых. Трудности с распознаванием мошеннических звонков по-прежнему испытывают 9% участников исследования.

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телефонные мошенники

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