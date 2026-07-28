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Киберспортсмен из Ленобласти стал чемпионом России по Tekken 8

В минувшие выходные в Москве завершился финальный этап Чемпионата России Сбера по компьютерному спорту. Спортсмен из Ленобласти Сергей Strog Платов стал победителем соревнований по Tekken 8.

Киберспортсмен из Ленобласти стал чемпионом России по Tekken 8 - Спортсмен из Ленобласти Сергей Strog Платов стал победителем соревнований по Tekken 8.
Фото: Федерация компьютерного спорта России

В гранд-финале в борьбе за главный трофей многократный призер чемпионатов России Сергей Strog Платов встретился с действующим обладателем Кубка России Сбера Русланом HowFoolish Гулиевым из Тамбовской области. В итоге, киберспортсмен из Ленобласти повторил достижение 2020 года, тогда Сергей Платов стал чемпионом России по Tekken 7.

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27.07.2026
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Теги

киберспорт Ленобласть спорт Чемпион России
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Названы люди, которые не по зубам телефонным мошенникам

Телефон
Фото: Freepik.

Сотрудники IT-сферы и банков распознают телефонных мошенников быстрее остальных и завершают разговор в среднем менее чем за 3 минуты. В исследовании приняли участие 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Как показало исследование, быстрее всего прерывают разговор IT-специалисты – в среднем через 2 минуты 41 секунду. Банковским работникам требуется 2 минуты 58 секунд, сотрудникам правоохранительных органов и служб безопасности – 3 минуты 9 секунд.

После подозрительного звонка треть опрошенных блокируют номер, каждый четвертый рассказывает о нем родственникам или знакомым. Еще 17% проверяют банковские счета и историю операций, а 13% звонят в банк по официальному номеру. Около 10% респондентов после разговора с мошенниками не предпринимают никаких действий.

Почти половина опрошенных заявили, что за последние два года стали быстрее распознавать аферистов. Еще 27% связали это с предупреждениями банков и публикациями в СМИ, а 16% – с личным опытом или историями знакомых. Трудности с распознаванием мошеннических звонков по-прежнему испытывают 9% участников исследования.

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05.02.2021
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телефонные мошенники

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