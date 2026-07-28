Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Ленобласти отчиталось о результатах контроля за деятельностью взыскателей просроченной задолженности.
По итогам 2026 года коллекторские агентства и кредитные организации выплатили свыше 1,2 млн рублей штрафов.
В рамках защиты прав граждан приставы рассмотрели 335 обращений граждан, а также провели профилактические мероприятия, в ходе которых юридическим лицам было объявлено 233 предостережения. За допущенные нарушения приставы составили 31 протокол. Среди нарушителей оказались девять микрофинансовых организаций, пять банков и две профессиональные коллекторские организации.
О неправомерных действиях коллекторов можно сообщить по почте или через сервис «Интернет-приемная» на официальном сайте Управления.