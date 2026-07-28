На полях Ленинградской области началось цветение ярового рапса. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко, отметив, что за живописными желтыми полями стоит важная работа по обеспечению продовольственной безопасности региона.

По словам главы региона, рапс выращивают не только для производства масла. Богатый протеином рапсовый жмых используется в качестве корма для сельскохозяйственных животных, что способствует увеличению привесов, надоев и производству молока и мяса.

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Как отметил губернатор, климат Ленобласти хорошо подходит для этой культуры. По урожайности рапса регион входит в число лидеров страны. В прошлом году областные аграрии собрали в среднем 24 центнера с гектара, что на 21% превышает общероссийский показатель.

Александр Дрозденко также подчеркнул вклад региональной науки в развитие отрасли. Российским центром селекции рапса является Ленинградский НИИСХ «Белогорка», где была создана линейка сортов «Оредеж». Сегодня семена, выведенные в Ленинградской области, поставляются в хозяйства по всей России.