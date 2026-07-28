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В Ленобласти зацвел рапс: регион входит в число лидеров России по урожайности

На полях Ленинградской области началось цветение ярового рапса. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко, отметив, что за живописными желтыми полями стоит важная работа по обеспечению продовольственной безопасности региона.

По словам главы региона, рапс выращивают не только для производства масла. Богатый протеином рапсовый жмых используется в качестве корма для сельскохозяйственных животных, что способствует увеличению привесов, надоев и производству молока и мяса.

Видео: max_ru/drozdenko_au_lo

Как отметил губернатор, климат Ленобласти хорошо подходит для этой культуры. По урожайности рапса регион входит в число лидеров страны. В прошлом году областные аграрии собрали в среднем 24 центнера с гектара, что на 21% превышает общероссийский показатель.

Александр Дрозденко также подчеркнул вклад региональной науки в развитие отрасли. Российским центром селекции рапса является Ленинградский НИИСХ «Белогорка», где была создана линейка сортов «Оредеж». Сегодня семена, выведенные в Ленинградской области, поставляются в хозяйства по всей России.

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рапс Дрозденко Ленобласть
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Женщина погибла после ножевого ранения во время конфликта с сожителем в квартире на Голландской улице в поселке Янино-1 Всеволожского района.

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