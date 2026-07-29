Министерство промышленности и торговли РФ расширило перечень автомобилей для работы в такси. В список вошли шесть новых моделей: Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6.

Для включения в перечень производитель должен соответствовать ряду критериев, включая наличие специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного после 1 марта 2025 года, набор минимум 1500 баллов локализации и инвестиции в российское производство не менее 10 млрд рублей за последние два года.

Ранее в перечень уже были включены несколько моделей: Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel, «Москвич 3», «Москвич 3е», «Москвич 6», «Москвич 8», «Москвич М70», «Москвич М90», Evolute i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet и i-Space, Voyah Free, Dream и Passion, Sollers SP7 и SF1, UMO 5, Haval Jolion, F7 и F7x, Tenet T7, Omoda C5, а также Atom.

Вам будет интересно Тарифы на такси в Петербурге могут вырасти на 30% из-за проблем с бензином и законов Цены на такси в Санкт-Петербурге могут вырасти на 20-30% в течение 2026 и 2027 годов. По оценке экспертов, на тарифы влияют рост расходов на топливо,...

Список формируется Минпромторгом в рамках закона о локализации такси, который вступил в силу с 1 марта 2026 года.