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Минпромторг расширил список автомобилей для такси

Министерство промышленности и торговли РФ расширило перечень автомобилей для работы в такси. В список вошли шесть новых моделей: Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6.

Минпромторг расширил список автомобилей для такси - В список вошли шесть новых моделей.
Фото: freepik

Для включения в перечень производитель должен соответствовать ряду критериев, включая наличие специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного после 1 марта 2025 года, набор минимум 1500 баллов локализации и инвестиции в российское производство не менее 10 млрд рублей за последние два года.

Ранее в перечень уже были включены несколько моделей: Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel, «Москвич 3», «Москвич 3е», «Москвич 6», «Москвич 8», «Москвич М70», «Москвич М90», Evolute i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet и i-Space, Voyah Free, Dream и Passion, Sollers SP7 и SF1, UMO 5, Haval Jolion, F7 и F7x, Tenet T7, Omoda C5, а также Atom.

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Список формируется Минпромторгом в рамках закона о локализации такси, который вступил в силу с 1 марта 2026 года.

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Новости Главное СВО

Над регионами России за ночь сбили 295 дронов ВСУ

Средства ПВО уничтожили 295 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России за ночь, сообщило Минобороны РФ.

беспилотники
Фото: Минобороны

Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Чувашской Республики, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

В оперштабе Белгородской области сообщили, что FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю, водитель от полученных ранений скончался. В Таганроге один человек погиб, еще один пострадал в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

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