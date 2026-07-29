С 1 сентября текущего года студенческие семьи смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях. Об этом заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев.

Студенческой семьей считается пара, где обоим супругам не больше 35 лет и оба учатся в вузе или колледже. Также на комнату могут рассчитывать одинокие родители или усыновители до 35 лет, которые получают образование.

Для того, чтобы заселиться в отдельную комнату, необходимо будет подать заявление и предоставить свидетельство о браке, а также документы о рождении или усыновлении ребенка. Кроме того, потребуются справки о том, что у студента нет своего жилья или прописки в городе, где он учится. Дополнительно можно приложить документы, подтверждающие тяжелое финансовое положение.

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Информация о количестве комнат для студенческих семей будет опубликована на сайте вузов. Также будет создана специальная комиссия, которая будет рассматривать заявления семейных студентов отдельно от других заявлений.