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Новости Социум

Студенческие семьи с сентября смогут получать отдельные комнаты в общежитиях

С 1 сентября текущего года студенческие семьи смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях. Об этом заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев.

Студенческой семьей считается пара, где обоим супругам не больше 35 лет и оба учатся в вузе или колледже. Также на комнату могут рассчитывать одинокие родители или усыновители до 35 лет, которые получают образование.

Для того, чтобы заселиться в отдельную комнату, необходимо будет подать заявление и предоставить свидетельство о браке, а также документы о рождении или усыновлении ребенка. Кроме того, потребуются справки о том, что у студента нет своего жилья или прописки в городе, где он учится. Дополнительно можно приложить документы, подтверждающие тяжелое финансовое положение.

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Информация о количестве комнат для студенческих семей будет опубликована на сайте вузов. Также будет создана специальная комиссия, которая будет рассматривать заявления семейных студентов отдельно от других заявлений.

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студент студенческая семья образование общежитие госдума
Новости Социум

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Спасатели эвакуировали из леса под Гатчиной мужчину со сломанной ногой - Рыбак шел к реке Оредеж и повредил ногу.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

По информации Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, накануне поздно вечером в службу поступил сигнал о том, что в лесу в районе СНТ «Ломо» массива Чаща требуется помощь мужчине. Рыбак шел к реке Оредеж и повредил ногу. На помощь отправились спасатели отряда Тосно.

Спасатели эвакуировали пострадавшего и передали его медикам.

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эвакуировали Ленобласть Гатчинский округ

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